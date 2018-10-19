強化F16整體戰力 台美「廠級維修能量」列工合案第一優先

為了強化F16戰機體後勤戰力，台美雙方經討論後決定，將把建立F16戰機「廠級維修能量」的工業合作案列為第一優先。圖為F16戰機。（資料照）

2018-10-19 15:21

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍現正進行F16戰機性能提升計畫，首架完成性能提升的F16V型戰機將在近期交機，軍方官員今天表示，為了強化F16戰機體後勤戰力，台美雙方經討論後決定，將把建立F16戰機「廠級維修能量」的工業合作案列為第一優先，未來F16戰機若有各式維修需要，將可完全在台灣檢修，不必再送回美國，台灣更因此可望成為F16戰機的亞太維修中心。

官員並且表示，我國先前共計動用1100億元，在美國協助下在台執行F16戰機性能提升計畫，依據雙方工業合作計畫，共可獲得約8億多美金的工業合作點數，在性能提升計畫全案金額加到1400億餘萬元之後，工業合作點數也將再往上增。

官員今天指出，台美針對F16性能提升計畫（簡稱為鳳展案）共計列出18項工業合作計畫，「廠級維修能量」案原本被列為第17案，根本不在優先方案之列，但台美雙方經討論後，決定將「廠級維修能量」案改列為第一優先，並且要加速執行。

官員說，建立F16戰機廠級維修中心（SSC）案，已在今年5月24日完成第一階段（教育訓練/發展藍圖階段）分組審查，預使用5000萬美金工合點，空軍也預劃控留4億5千萬元的美金工合點，以確保後續第二階段（籌建能量階段）執行順遂。