苗栗縣長、縣議員候選人 號次出爐

苗栗縣長4名選將於抽籤前合影。（記者彭健禮攝）

2018-10-19 15:10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕九合一地方公職人員選舉，將於11月24日投票，今天辦理候選人號次抽籤。苗栗縣選舉委員會今天上午9點在苗栗縣政府文化局中正堂舉行第18屆縣長、第19屆縣議員選舉號次抽籤，許多選將都在支持者陪同下前往，加油、凍蒜聲此起彼落，熱鬧不已。

縣長候選人號次為：1號朱泰平、2號徐定禎、3號黃玉燕、4號徐耀昌。

縣議員第1選區議員候選人號次為：1號楊明燁、2號古文明、3號胡忠勇、4號鄭碧玉、5號謝文禓、6號余文忠、7號張志宇、8號江村貴、9號孫素娥、10號涂月華、11號徐筱菁、12號禹耀東、13號許櫻萍、14號湯維岳、15號謝庚霖。

第2選區縣議員候選人號次為：1號黎旭欽、2號黃芳椿、3號韓茂賢、4號羅貴星。

第3選區縣議員候選人號次為：1號林月鳳，2號翁偉國、3號徐永煌、4號邱紹俊、5號張顧礫、6號張可欣、7號陳品安、8號孟文源、9號張琦享、10號鄭宗國。

第4選區縣議員候選人號次為：1號黃聲全、2號林寶珠、3號謝芳紋、4號陳碧華、5號宋國鼎、6號李文斌、7號鄭秋風、8號廖英利、9號徐曼珣、10號劉順松、11號陳清鑫、12號張梅蘭、13號廖秀紅、14號李振華、15號潘子婷、16號張佳玲。

第5選區縣議員候選人號次為：1號陳光軒、2號黃桂坤、3號徐維均、4號張愛炫、5號溫宜靜、6號黎煥強、7號鄭聚然、8號張淑芬、9號曾玟學、10號陳慧萍、11號李貴富、12號曾正生、13號鍾東錦、14號鍾福貴、15號許綉春、16號鍾道明、17號徐功凡。

第6選區縣議員候選人號次為：1號陳春暖、2號楊恭林、3號徐欽鴻。

第7選區縣議員候選人號次為：1號楊文昌、2號朱仲ㄧ、3號潘秋榮、4號謝建宇

第8選區縣議員候選人號次為：1號黃月娥、2號楊政孝。