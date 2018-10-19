失聯1夜現身 李朝卿轟綠營為選舉「抓他去關」

李朝卿現身住處受訪。（記者陳鳳麗攝）

2018-10-19 14:50

〔記者陳鳳麗／南投報導〕前南投縣長李朝卿涉貪昨被最高法院判刑定讞，南投檢警昨晚啟動防逃機制，惟李失聯1夜，今天現身中興新村住處受訪，矛頭指向綠營為贏得選舉，選在此時抓他、傅崐萁、張榮味、林益世去關，他沒收錢卻被判刑根本不合理。南投檢方強調，依法起訴、判決和執行，犯罪事實都在起訴書內，目前已對他實施境管，並全面監控。

南投地檢署昨日傍晚已對李朝卿展開防逃機制，並對他和小舅子簡瑞祺實施出境、出海的境管，惟李朝卿失聯1夜，讓警方十分緊張，今天上午在其中興新村住處現身受訪。

李朝卿指他沒有收錢，也沒有人來送錢卻有罪，而此時有林益世、張榮味、傅崐萁和他陸續要被抓去關，分明就是綠營掌控司法，藉司法手段要贏得選舉，才羅織他入罪，並在此時要他去關，而他與選舉有何關係，實在讓人氣憤。

對於李朝卿的說法，南投地檢署表示，李有發表言論的自由，惟所有犯罪事實都寫在起訴書內，一切是依法起訴、依法判刑和依法執行。

南投檢方也說，今天上午與警調憲等單位開會討論李朝卿和其小舅子的防逃機制，除昨晚起典施境管和全面監控，今天也決定兩人不用再向警方簽到。

南投檢方透露，李朝卿8罪總刑期是98年，小舅子簡瑞祺10罪，總刑期112年4個月。