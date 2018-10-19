盧秀燕主張市民花博免費 林佳龍競總：選舉芭樂票

盧秀燕會同前市長胡志強等人，要求林佳龍公佈台中花博的契約內容。（記者蘇金鳳攝）

2018-10-19 14:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕今天批林佳龍硬要收台中花博門票，不但嚇AIPH（國際園藝生產者協會）收不到花博門票的規費，還恐嚇市民不收門票花博會取消，但當初簽約時，AIPH只重視花博的內容及規費是否收到，不會去限制市民繳不繳費，她強調，支持花博辦好，但林佳龍必須說明，為何花博門票的費用比台北高，而且還要強迫市民繳費，請林公布合約內容。

台中巿長林佳龍競選總部林尚賢表示，根據媒體臉書日前即時民調結果，有7成民眾贊成花博不該免費入園，僅3成贊成免費入園，對於盧委員主張巿民無限次免費，林尚賢強調，這是慷全民之慨，已被國際園藝生產者協會（AIPH）打臉，是選舉的芭樂票。

盧秀燕今天會同前台中市長胡志強、前副市長徐中雄、立委江啟臣、顏寬恒及前立委楊瓊瓔、前農業局長蔡精強召開「花博預算86億及門票收入18億」的解密記者會，強調當初與AIPH簽約時沒有談到門票，AIPH只要求花博的內容要符合當初的申請，給AIPH的規費為門票收入的1%，但不得低於105元，但從未要求不准市民免費，痛批市府嚇AIPH、且恐嚇市民若不收費花博就會被取消。

前市長胡志強表示，當初預估花博的門票為300元，參觀人數約600萬，因此門票預估18億左右，但他仍希望能達到1千萬人次，但最後簽約還是以600萬人次來計算，而且沒有談到門票，但內部就決定，市民已繳稅，不應收門票，他一直想不通，為何林佳龍一定要收門票。

當年參與會談的前副市長徐中雄便表示，AIPH的要求很簡單，就是花博的內容要跟當初的申請一樣，第二，規費為門票收入的1%，但從未限制主辦城市一定要跟市民收門票。他更強調，舉辦花博的用意不是擴大花海，而是在百公傾的花博結束後，部份場館會留下來作為永久展館，其他的場地則是進行都市計劃發展，讓原台中縣更有發展。

前立委楊瓊瓔表示，花博預算86億元，其中43億元是她跟江啟臣、顏寬恒爭取來，給AIPH規費早在86億元中，而台北花博只要300元，為何台中市要收350元，而前市府早規劃市民不用收門票，林佳龍為何要「恐嚇」市民說，不繳門票花博就被取消，沒有政府如此當。

江啟臣、顏寬恒要求市府說清楚，也要公佈當初簽契約的內容。

盧秀燕表示，不知道林佳龍怎麼嚇AIPH，指稱若換市長可能收不到規費，也不知道怎麼恐嚇市民，若不付錢花博會取消，這樣市長行徑有點奇怪。

盧秀燕表示，支持花博的舉辦，也請AIPH放心，107年的規費林佳龍會付，她當選市長後，下半年的規費她也會付，她堅持主張市民免門票，AIPH無權干涉，她不會讓AIPH干涉。

相關影音