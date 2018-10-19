盧秀燕提市民免費參觀花博 林佳龍競總：別再開芭樂票

2018-10-19 13:32

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨台中巿長候選人盧秀燕今日開記者會，再次強調舉辦花博的86億是市民的錢，因此主張台中巿民可憑身份證免費參觀。對此，林佳龍競選總部發言人林尚賢表示，這是慷全民之慨，已被國際園藝生產者協會（AIPH）打臉，是選舉的芭樂票。

林尚賢表示，台中世界花博是台中的盛事，巿民高度期待，巿府團隊從規劃、選址、籌備、動工到即將開幕，眾志成城努力將台中及花卉產業推向國際，巿府當然希望巿民都能共襄盛舉，如果巿民朋友願意每天都來花博參觀、行銷花博，我們當然樂觀其成。

不過，盧的主張已遭AIPH嚴重關切，指免費讓台中市民入園將「貶低」（de-value）花博在台中市民和全球眼中的價值、貶低市府努力成果、以及貶低世界花卉博覽會的國際品牌，不只傷害中市、也傷害了全球各地的花卉博覽會；且與前巿長胡志強申辦花博的規定不符，盧開的不但是無法兌現的芭樂票，甚至可能讓花博被AIPH 取消舉辦資格。

林尚賢表示，事實上，目前台中巿民可憑花博卡享有一日免費入園參觀，之後半價優惠，這項福利已優於前台北巿長郝龍斌舉辦的2010年台北花博，巿府的做法兼顧使用者付費及優待巿民的衡平原則，反觀盧的「免費吃到飽」只僅是選舉語言，不但有違使用者付費原則，更是慷全民之慨的騙票行徑。

林尚賢也說，花博展覽結束後，永久館並將留下來永續使用，例如花博后里園區永久館「花舞館」將接續迎接2020年世界蘭花展；市府並在后里馬場建置國際標準的馬術障礙超越競技場，提供培育我國馬術運動國手及舉辦馬術競賽的最佳地點。

台中巿也藉由舉辦花博契機均衡城鄉發展，舉辦地點選在后里、豐原及外埔原縣區，並在展區周圍建設多條聯外道路，例如后里車站接駁站聯絡道、國道4號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道、外埔園區聯外道路等，留下永續交通建設，帶動地方繁榮發展。

林尚賢強調，盧秀燕從參選以來，一再以錯誤資訊誤導選民不要辦花博卡，誤導花博圖利協辦廠商，盧為了選舉，不惜抹黑巿府、抹黑花博，扯台中花博的後腿，相信這樣的做法不會獲得民眾的支持。