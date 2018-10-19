澎湖五合一選舉抽籤 1號籤王好酒沉甕底

2018-10-19 13:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖年底五合一選舉，縣長及縣議員選舉抽籤作業，今日在澎湖縣選舉委員會二樓禮堂舉行，7名澎湖縣長候選人首度齊聚一堂，抽籤結果由無黨籍翁珍聖抽中1號籤王，縣議員部分除馬公市外，各選區都是最後一位抽中籤王。

今日舉行抽籤作業，澎湖縣選舉委員會前熱鬧滾滾，並因應造勢人潮，進行周遭交通管制，澎湖縣長藍綠陣營賴峰偉、陳光復及無黨吳政隆都出動支持者，各佔一隅，呈現壁壘分明的情況，無黨籍縣長候選人陳大松，則出動藝人助選團助陣，至於無黨籍鄭清發、翁珍聖、呂華苑則單槍匹馬前往抽籤。

由於澎湖百里侯選舉，今年呈現7搶1參選爆炸，創下澎湖地方自治史紀錄，抽籤作業前難得7人同框，留下歷史性鏡頭，隨後由代理主任委員副縣長林皆興宣布開始，率先登場的縣長抽籤作業，翁珍聖抽中籤王1號、其次為2號鄭清發、3號陳大松、4號吳政隆、5號賴峰偉、6號陳光復、7號呂華苑。

緊接著登場的是縣議員抽籤作業，馬公第一選區〈應選11席、22人參選〉，籤王由現任議員蘇陳綉色抽中，相當興奮認為當選在望，其餘湖西第二選區〈應選3席、5人參選〉、白沙第三選區〈應選2席、4人參選〉、西嶼第四選區〈應選1席、2人參選〉、望安第五選區〈應選1席、3人參選〉、七美第六選區〈應選1席、2人參選〉，都是最後一位抽籤者中籤王，被外界稱為好酒沉甕底。