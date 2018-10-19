談「治縣願景」 彰化縣長5選將較勁

2018-10-19 13:18

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣5位縣長候選人今天完成號次抽籤，為爭取選票，當場說出「治縣願景」，民進黨爭取連任魏明谷主打「綠能彰化」，國民黨王惠美打出「改造彰化，翻轉命運」！

由於在魏明谷之前，民進黨在彰化縣曾先後有周清玉、翁金珠當過縣長，但都只有擔任一任，沒有通過連任挑戰；魏明谷強調，他上任以來大力推動綠能，他相信讓他來帶領彰化，將讓彰化成為風光大縣，可以「打破魔咒，縣任連任，議會國半」！

魏明谷強調，目前選情，民進黨在彰化是微幅領先，微幅成長，相信最後幾天，只要把縣政成績呈現出來，相信會把距離拉大，有信心獲得最後的勝利。

相對於魏明谷提出「綠能彰化」，王惠美主打「改造彰化」，提出「鐵路高架入前瞻，一軸一環雙樞紐」、「在地就業好生活，產業建設新藍圖」，透過交通網絡建設，鬆綁交流道特地區，讓在地產業國際化。

曾任立委的無黨籍黃文玲則主打「白色力量，不一樣的彰化」，強調彰化選舉藍綠口水太多，打破藍綠，讓白色力量在彰化覺醒；民進黨在彰化推動綠能建設，但是風力電價夭壽貴，可以換30個巨蛋，「離岸風電，黑箱作業」，只要她當選，就會水落石出，把離岸風電垢病的部分，還給彰化鄉親一個公道。

無黨白雅燦，曾因罵蔣經國被關，他強調，「要讓台中火力發電廠封鎖起來」，因為彰化縣的空氣、土地都受到污染，國民黨，民進黨輪流執政，搞成有毒的彰化縣，要發動彰化縣受害者，讓這個中火封鎖起來。

無黨籍洪敏雄是退休警官，洪敏雄表示，他主張彰化縣應該編預算，補助勞工農漁民子女的教育補助，改善少子化問題。

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