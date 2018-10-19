姚文智嗆「會做事連線」？ 蘇貞昌：他應沒那意思

民進黨新北市長候選人蘇貞昌抽到１號號次，口號是「台灣最大，新北第一」。（記者葉冠妤攝）

2018-10-19 13:07

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌推出「會做事連線」，宣傳海報少了一河之隔的民進黨台北市長候選人姚文智，引發各種揣測，姚文智昨被問此事時還反問，那為何沒邀請現任市長柯文哲？蘇貞昌再澄清，主要是邀請桃園、基隆、新竹的現任市長，讓大家看到會做事如何改變城市。

蘇貞昌今表示，這次安排的主軸是會做事連線，邀請桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、新竹市長林智堅都是做了4年市長，就因為他們的會做事，改變了他們領導的城市，從桃園、基隆一直到新竹市，藉此呼籲新北市選民給會做事的來為你服務，讓市民選擇會做事的蘇貞昌，讓會做事連線來改變新北市。

對於姚文智建議媒體問蘇團隊，「會做事那為何沒邀請現任台北市長柯文哲？」有媒體問蘇會不會認為姚是在嗆他？蘇說，姚文智應該沒那個意思，這個邀請的就是會做事，已經做了4年證明的3位市長。

對於今天抽候選人號次，抽到1號，蘇貞昌說他的口號就是「台灣最大，新北第一」，他覺得這是一個好兆頭，他更有信心要為新北的更新更好，一定一起努力，希望大家一定要出來投票，讓登記第1號蘇貞昌，有機會讓新北更新更好。