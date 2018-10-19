蔡總統：台灣是頗具規模及實力國家 要對自己有信心

2018-10-19 12:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統蔡英文今（19日）在總統府接見「國際青年大使交流計畫」及「農業青年大使新南向交流計畫」訪團成員。她在致詞時分享擔任總統以來，5度出訪的2個重要心得時指出，我們是頗具規模及實力的國家，要對自己有信心，以及台灣有能力為世界帶來貢獻。

蔡總統致詞表示，外交部今年度的國際青年大使，分別有「索羅門群島－泰國團、帛琉－菲律賓團、吐瓦魯－印度團」三個團，現場也有行政院農委會和外交部合辦，派往越南、馬來西亞的農業青年大使，其中有好幾位是「百大青農」。

蔡總統指出，她擔任總統以來，已5度代表國家出訪友邦，在參與外交工作過程中，有2個很重要心得與大家分享。第一，也許在地緣政治或歷史上，台灣常被拿來與周遭更大的國家來比較，不過從全球尺度來看，我們是頗具規模及實力的國家，「這一點，我們要對自己有信心！」

蔡總統提及，第二，台灣有能力為世界帶來貢獻，不論是我們追求民主的經驗，或是發展經濟的成果，都值得許多國家參考。

蔡總統進一步表示，台灣在農業、教育、醫療、科技等領域，有世界頂尖競爭力，每次與出訪與派駐在友邦的醫療團、技術團互動時，都親身見證這樣的實力，確實能夠造福國際社會，讓世界變得更好。

蔡總統強調，只要我們勇敢地走出去，世界也會因此走進台灣，貢獻我們的經驗與技術，這就是台灣結交朋友的方式。

蔡總統今天也鼓勵年輕朋友，她提及，年輕人嶄新的思維，往往是帶領國家不斷創新、持續往前進步的動力來源，所以很期待青年大使這一趟拓展視野後，也可以保持熱情，給政府既有的外交工作，帶來正面的創意與刺激。