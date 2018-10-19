侯友宜狂批老人假牙補助 蘇貞昌笑回：沒牙齒怎塗氟

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今發布「還好，有蘇貞昌」第3支系列影片－成功對抗失控戰疫，講述當年北縣抗SARS經歷。（記者葉冠妤攝）

2018-10-19 12:21

〔記者葉冠妤／新北報導〕藍綠新北市長候選人近日為老人假牙補助吵翻天，對於民進黨新北市長候選人蘇貞昌提出的擴大補助老人假牙政策，國民黨候選人侯友宜除批評塗氟才是正途，更暗指蘇不支持真牙塗氟，蘇今受訪時笑出聲，回說「塗氟很好啊，但沒有牙齒怎麼塗氟？塗氟就是當年我當縣長的時候推的啊。」更批侯陣營錯將牙齒保健、補救混為一談。

蘇貞昌今發布第三支「還好，有蘇貞昌」系列影片，會後受訪時談及對手侯友宜猛攻老人假牙補助政策，更暗指蘇不支持真牙塗氟，蘇貞昌先是呵呵笑回，「這真的，怎麼會講這樣不專業的話」，接著他表示，塗氟很好啊，但沒有牙齒怎麼塗氟？

蘇貞昌說，塗氟就是他擔任台北縣長時推動的政策，當年全北縣小學生塗氟達到百分百，老人家保健牙齒當然好，但問題是牙齒掉了後，該怎麼補救？

蘇強調，一個是保健一個是補救，他的老人假牙補助政策，是在做補救的工作，侯卻講保健的事，這不是很離譜嗎？現在桃園、基隆市都推動了，滿意度95%以上，只有新北市不做，不做還來奚落老人家，好像老人家會把真的牙齒打掉來裝假牙，沒有這樣的老人家嘛，「不做，不要再看不起老人家，把老人家當賊。」