新北時力6參選人 穿球衣盼全上壘

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員候選人選舉號次今日出爐，時代力量6名候選人號次出爐後，在選委會門前聯合造勢，喊出「6席全上」。
時代力量6名新北市議員候選人包括第2選區13號唐聖捷、第3選區8號陳志明、第4選區6號彭盛韶、第5選區2號張祐銓、第8選區2號曾柏瑜、第10選區4號黃智姍，今天聯手一起到市選委會抽號次。
會後在市選會門口廣場造勢，身著球衣高喊「時力新北，球球好球；K掉貪腐，三振舞弊！」希望6席全上，攜手進入議會監督市政，推動改革，從地方開始實現新政治。
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〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員候選人選舉號次今日出爐，時代力量6名候選人號次出爐後，在選委會門前聯合造勢，喊出「6席全上」。
時代力量6名新北市議員候選人包括第2選區13號唐聖捷、第3選區8號陳志明、第4選區6號彭盛韶、第5選區2號張祐銓、第8選區2號曾柏瑜、第10選區4號黃智姍，今天聯手一起到市選委會抽號次。
會後在市選會門口廣場造勢，身著球衣高喊「時力新北，球球好球；K掉貪腐，三振舞弊！」希望6席全上，攜手進入議會監督市政，推動改革，從地方開始實現新政治。