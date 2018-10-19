回憶成功抗SARS 蘇辦今發布「還好，有蘇貞昌」影片

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今發布「還好，有蘇貞昌」第3支系列影片－成功對抗失控戰疫，講述當年北縣抗SARS經歷。（記者葉冠妤攝）

2018-10-19 12:59

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今公布「還好，有蘇貞昌」第3支系列影片－成功對抗失控戰疫，台北仁濟醫院院長李龍騰（右）與時任三重醫院牙科主治醫師石公燦除現身影片中回憶抗SARS時的艱困與感動，今天也到場力挺蘇貞昌。

蘇貞昌表示，當年SARS造成全台大恐慌，台北縣就有3000人隔離，就像921大地震發生後，北市跟北縣災民遇到的狀況、復健速度完全不同，SARS亦然，北縣當時不但把事情做好、善後，且承擔專責醫院，2週內就完成負壓隔離病房，但這不是他一個人，而是一整個團隊的努力，他非常感謝當年全體醫護人員。

蘇說，大家經過這一場戰役，對自己、台灣更有信心，彼此間感情更深厚，這也讓人看出，現在400萬的新北市民，還是需要有強的首長與團隊，平時盡心盡力，面對任何困難更有力，因此他爭取的不是一個位置，而是改變一個城市的機會。

李龍騰則以「我的老闆」稱呼蘇貞昌，更一度哽咽，他致詞時表示，當時台北市SARS疫情失控，他一通電話請台北縣幫忙，蘇貞昌立刻答應，之後在10天內改建管路設備、搬移原有病人等，準備好SARS隔離病房，如果沒有當時的台北縣長蘇貞昌，就不可能有這個環境。

石公燦說，一個團體最重要的不是負擔的責任多困難，而是如何達到萬眾一心，當年三重醫院接到任務後，醫護人員在準備期不斷受訓，當接到第1個SARS病患時，同樣情形在其他醫院可能是嚇到腿軟，但三重醫院是全體鼓掌，就好像足球隊員要上場比賽一樣，已經訓練充足，且非常有自信地知道如何應付。

石公燦還講到，當年在蘇貞昌的帶領之下，大家的士氣都很高漲，他要求大家的事情，一定要達成。另外，醫院周遭的居民，為醫護人員的打氣與支持，到現在也讓人感念在心，感謝所有台北縣民。