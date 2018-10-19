新北市議員120選將號次出爐 吉祥話連連

新北市議員候選人號次抽籤，多數候選人親自到場參選，現場相當熱鬧。（記者何玉華攝）

2018-10-19 12:39

〔記者何玉華、陳心瑜／新北報導〕新北市第3屆市議員共120人符合參選資格，今天在市選委會完成號次抽籤，現場吉祥話連連，也有人以特殊造型到場，希望博個好彩頭，歷時近2個小時，在11點完成抽籤，抽籤結果如下：

第1選區（淡水、八里、三芝、石門）應選4席、7人參選，抽籤結果如下：

1號 呂孫福（民進黨）

2號 呂鈞鴻（無黨籍）

3號 鄭宇恩（民進黨）

4號 蔡錦賢（無黨籍）

5號 鄭戴麗香（國民黨）

6號 陳靜儀（無黨籍）

7號 陳偉杰（國民黨）

第2選區（新莊、五股、泰山、林口）應選11席、24人參選，抽籤結果如下：

1號 張舒婷（基進黨）

2號 宋明宗（國民黨）

3號 陳明義（國民黨）

4號 鍾宏仁（民進黨）

5號 張志宏（無黨籍）

6號 何淑峯（民進黨）

7號 蔡健棠（國民黨）

8號 賈伯楷（綠黨）

9號 陳科名（民進黨）

10號 張晉婷（無黨籍）

11號 蔡淑君（國民黨）

12號 胡世和（無黨籍）

13號 唐聖捷（時代力量）

14號 蔣根煌（國民黨）

15號 林一郎（無黨籍）

16號 黃林玲玲（國民黨）

17號 施嘉榮（無黨籍）

18號 賴秋媚（民進黨）

19號 林麗容（正黨）

20號 陳文治（民進黨）

21號 劉欣宜（無黨籍）

22號 黃偉榮（無黨籍）

23號 朱約翰（無黨籍）

24號 張中韋（無黨籍）

第3選區（三重、蘆洲）應選9席、15人參選，抽籤結果如下：

1號 翁麗淑（無黨籍）

2號 王威元（國民黨）

3號 董俊良（新黨）

4號 黃桂蘭（國民黨）

5號 彭佳芸（無黨籍）

6號 蔡明堂（國民黨）

7號 邱婷蔚（民進黨）

8號 陳志明（時代力量）

9號 李余典（民進黨）

10號 李翁月娥（無黨籍）

11號 李坤城（民進黨）

12號 李倩萍（民進黨）

13號 陳啟能（民進黨）

14號 顏群晃（無黨籍）

15號 林永鴻（民進黨）

第4選區（板橋）應選9席、18人參選，抽籤結果如下：

1號 黃俊哲（民進黨）

2號 葉元之（國民黨）

3號 林國春（國民黨）

4號 何博文（民進黨）

5號 吳炳輝（無黨籍）

6號 彭盛韶（時代力量）

7號 丁睿昇（無黨籍）

8號 阮橋本（無黨籍）

9號 張淑惠（無黨籍）

10號 戴瑋姍（民進黨）

11號 王汝聰（新黨）

12號 劉美芳（國民黨）

13號 李婉鈺（無黨籍）

14號 廖裕德（無黨籍）

15號 周勝考（國民黨）

16號 曾煥嘉（國民黨）

17號 石一佑（民進黨）

18號 王淑慧（民進黨）

第5選區（中和）應選6席、10人參選，抽籤結果如下：

1號 金瑞龍（國民黨）

2號 張祐銓（時代力量）

3號 蔡明璋（新黨）

4號 蔡宗霖（無黨籍）

5號 張志豪（民進黨）

6號 游輝宂 （無黨籍）

7號 陳錦錠（國民黨）

8號 林秀惠（民進黨）

9號 張維倩（民進黨）

10號 邱烽堯（國民黨）

第6選區（永和）應選3席、4人參選，抽籤結果如下:

1號 許昭興（民進黨）

2號 連斐璠（國民黨）

3號 陳鴻源（國民黨）

4號 羅文崇（民進黨）

第7選區（樹林、鶯歌、土城、 三峽）應選10席，15人參選，抽籤結果如下:

1號 江怡臻（國民黨）

2號 王明麗（國民黨）

3號 曾進益（民進黨）

4號 歐金獅（無黨籍）

5號 鄭志宏（民進黨）

6號 高敏慧（民進黨）

7號 洪佳君（國民黨）

8號 廖宜琨（民進黨）

9號 彭成龍（民進黨）

10號 蘇泓欽（無黨籍）

11號 張昭隆（無黨籍）

12號 黃永昌（國民黨）

13號 林銘仁（民進黨）

14號 林金結（國民黨）

15號 陳世榮（無黨籍）

第8選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）應選5席，8人參選，抽籤結果如下：

1號 劉哲彰（國民黨）

2號 曾柏瑜（時代力量）

3號 金中玉（無黨籍）

4號 陳永福（民進黨）

5號 吳柏瑋（樹黨）

6號 廖筱清（民進黨）

7號 唐慧琳（國民黨）

8號 陳儀君（國民黨）

第9選區（平溪、瑞芳、雙溪、貢寮區）應選1席、3人參選，抽籤結果如下:

1號 李仁林（國民黨）

2號 謝簡（中華世界大同幸福勞動聯盟）

3號 林裔綺（民進黨）

第10選區（金山、萬里、汐止）應選4席，8人參選，抽籤結果如下：

1號 黃瑞傳（無黨籍）

2號 白珮茹（國民黨）

3號 張錦豪（民進黨）

4號 黃智姍（時代力量）

5號 廖先翔（國民黨）

6號 唐瓔庭（無黨籍）

7號 李忠寶（無黨籍）

8號 周雅玲（民進黨）

第11選區（平地原住民）應選3席，5人參選，抽籤結果如下：

1號 宋雨蓁Nikar．Falong（國民黨）

2號 蘇錦雄Paylang．Caya（民進黨）

3號 達佶祐．卡造Takiyo．Kacaw（軍公教聯盟黨）

4號 忠仁．達祿斯（國民黨）

5號 楊春妹（國民黨）

第12選區（山地原住民）應選1，3人參選，抽籤結果如下：

1號 馬見Lahuy． Ipin（無黨籍）

2號 寶杜．巴燕Bawtu．Payen（民進黨）

3號 王建章（國民黨）