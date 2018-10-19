波蘭國際發明展 徐子圭上校拿金牌

空軍航技學院教授徐子圭上校的參賽作品，榮獲2面金牌及特別貢獻獎。（圖由《軍聞社》提供）

2018-10-19 11:38

〔記者羅添斌／台北報導〕「第12屆IWIS國際發明展」今年10月15至17日於波蘭華沙登場，空軍航空技術學院教授徐子圭上校的參賽作品，榮獲金牌2面及特別貢獻獎1座，成果豐碩，為國爭光。

根據《軍聞社》報導指出，此次我國代表團參賽作品計47件，與27國共4334件作品競爭，共拿下5面白金、16面金牌、11面銀牌、2面銅牌，以及6項大會特別獎，共40個獎項；其中，空軍航技學院徐子圭教授以「The Fault Trend Diagnosis and Condition Prediction by AI on an Aircraft Engine（AI人工智慧性能趨勢導向之航空發動機監控診斷系統）」與「Natural Quickly Starting for a Wind Turbine in Weak Wind Speed（微風自然啟動風電風機）」兩件作品，獲得金牌獎及特別貢獻獎。

空軍航空技術學院校長宋少將表示，徐子圭教授團隊於2012至2018年期間參與發明競賽，共計榮獲16金9銀8銅之佳績，能在眾多專業隊伍中脫穎而出實屬不易。

宋校長指出，該校近年配合國軍轉型精實政策，除加強軍校教育教學課程外，更鼓勵師生參與校際合作及產學研究，期盼徐教授能持續奉獻所學，為空軍培育專業之修護人才。

《軍聞社》報導指出，波蘭國際發明展是波蘭唯一官方所舉辦的發明展，今年有英、美、德、加拿大、捷克等國參賽，展出期間波蘭公使施文斌也代表政府宣慰代表團成員，予以嘉勉。