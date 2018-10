波蘭國際發明展 徐子圭上校拿金牌

空軍航技學院教授徐子圭上校的參賽作品,榮獲2面金牌及特別貢獻獎。(圖由《軍聞社》提供)

2018-10-19 11:38

〔記者羅添斌/台北報導〕「第12屆IWIS國際發明展」今年10月15至17日於波蘭華沙登場,空軍航空技術學院教授徐子圭上校的參賽作品,榮獲金牌2面及特別貢獻獎1座,成果豐碩,為國爭光。

根據《軍聞社》報導指出,此次我國代表團參賽作品計47件,與27國共4334件作品競爭,共拿下5面白金、16面金牌、11面銀牌、2面銅牌,以及6項大會特別獎,共40個獎項;其中,空軍航技學院徐子圭教授以「The Fault Trend Diagnosis and Condition Prediction by AI on an Aircraft Engine(AI人工智慧性能趨勢導向之航空發動機監控診斷系統)」與「Natural Quickly Starting for a Wind Turbine in Weak Wind Speed(微風自然啟動風電風機)」兩件作品,獲得金牌獎及特別貢獻獎。

空軍航空技術學院校長宋少將表示,徐子圭教授團隊於2012至2018年期間參與發明競賽,共計榮獲16金9銀8銅之佳績,能在眾多專業隊伍中脫穎而出實屬不易。

宋校長指出,該校近年配合國軍轉型精實政策,除加強軍校教育教學課程外,更鼓勵師生參與校際合作及產學研究,期盼徐教授能持續奉獻所學,為空軍培育專業之修護人才。

《軍聞社》報導指出,波蘭國際發明展是波蘭唯一官方所舉辦的發明展,今年有英、美、德、加拿大、捷克等國參賽,展出期間波蘭公使施文斌也代表政府宣慰代表團成員,予以嘉勉。