國際刑警組織拒邀台灣 賴清德：中國打壓

行政院長賴清德今天（19日）赴立法院備詢。（記者簡榮豐攝）

2018-10-19 11:41

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國際刑警組織（INTERPOL）大會將於11月召開，刑事局日前致函INTERPOL，申請以觀察員身分出席，但外交部昨天說，INTERPOL秘書長辦公室回覆拒絕邀請台灣。對此，行政院長賴清德今天在立法院受訪表示，國際刑警組織拒絕台灣一點道理都沒有，背後最重要的原因就是中國打壓台灣，請國人看清楚中國真面目，即便施小惠，但併吞台灣企圖永遠不變。

INTERPOL大會11月18日才舉行，被問到是否還有努力空間？賴清德回應，我國已經接受到國際刑警組織的正式通知，中國打壓不會停止。

媒體詢問，這樣一來台灣治安是否會有漏洞？賴清德則表示，沒錯，目前全世界都在防止人口販賣、毒品交易與恐怖組織，因此台灣不應該缺席，也因此可以看出中國打壓台灣的蠻橫是一點道理都沒有，國際刑警組織拒絕台灣加入也一點道理都沒有。

國際刑警組織87屆大會將於11月18日到21日在阿拉伯聯合大公國的杜拜召開，內政部警政署刑事警察局局長蔡蒼柏於9月致函國際刑警組織秘書長史托克（Jurgen Stock），申請以觀察員身分出席大會，並盼有意義參與各項活動及機制，包括使用全球警察通訊系統（I-24/7）。

賴清德原本回答結束準備轉身離開，聽到媒體詢問民進黨台北市長候選人姚文智對總統蔡英文站台力道問題時，又馬上轉身走人，不願回應。

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