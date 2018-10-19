新竹市長選舉抽籤 1謝、2李、3黃、4許、5郭、6林

2018-10-19 12:27

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市第10屆市長選舉今天上午舉行號次抽籤，各陣營幾乎都大陣仗參與，希望搶個好采頭，民進黨市黨部則由市黨部和12席市議員候選人出席，爭取市長連任的林智堅並未出席，最後由選監小組代為抽出6號，而抽中1號的是無黨籍候選人謝文進，高喊「一馬當先、新竹大躍進」，國民黨的許明財抽到4號，也喊出「勢如破竹、事事如意」等口號，隨後展開車隊遊行。

新竹市第10屆市長選舉號次抽籤，民進黨籍爭取連任的市長林智堅因上午有消防局的公務行程，上午並未出席，但黨提名的12席市議員候選人則在林智堅競選總部總幹事鄭宏輝和立委柯建銘陪同下，以「幸福特攻隊」口號齊聚新竹市立體育館，並高喊市長連任成功、市議員12席全壘打的口號，呼籲選民讓幸福特攻隊延續幸福工程。

從市議員轉戰市長選舉的無黨籍議長謝文進也在支持者陪同下前往抽籤，今天也是謝文進的生日，他一舉抽中「1」號籤王，隨後與支持者高喊「一馬當先」、「一定當選」，謝文進說，市長由他來當，新竹市一定大躍進，更認為這是個好采頭，隨後由車隊展開簡單的遊街，支持者高喊「凍蒜」。

而國民黨提名的市長候選人許明財則抽中「4」號，許明財也在前市長施性忠、童勝男和支持者陪同下，高喊「事事如意」、「勢如破竹」、「四平八穩」和「重返執政」，許明財強調，4號是吉祥的數字，代表他和競選團隊有勢如破竹的信心，一定能讓國民黨在竹市重返執政。

新竹市第10屆市長選舉抽籤號次，1號是謝文進、2號李驥羣、3號黃源甫、4號許明財、5號郭榮睿、6號林智堅。

而在市議員抽籤部分，最為吸睛的是民進黨籍爭取市議員連任的候選人曾資程，他穿著「超人」的服裝帶著小女兒穿著「蜘蛛人」的服裝參加抽籤，說「超人」是正義的化身，他是幸福的使者，希望延續幸福工程，打造幸福工程，也成為市議員抽籤最顯眼的候選人。