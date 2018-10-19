台中候選人號次吉祥語今年比創意 各將願景「對號入座」

2018-10-19 12:00

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長候選人選舉號次抽籤上午確定，今年候選人號次吉祥語不約而同擺脫傳統吉祥話，將願景「對號入座」；競選連任的台中市現任市長林佳龍抽中2號，團隊不喊「YA」，改以「第2大城、幸福加乘」，將台中4年來的進步融入號次；代表國民黨出征的盧秀燕抽中3號後，也沒喊「OK」，而將號碼與政見融合，喊「台中富市3」，均別具創意。

率先抽籤的盧秀燕在眾人屏息以待下抽出3號後氣色淡定喊「台中富市3」；她說，選舉是歡喜的事，無論抽中什麼號碼，她都很喜歡，但抽中3號，她很滿意。

盧秀燕說，這次選舉她要拚經濟，提出「台中富市3」的政見經濟藍圖，抽中號次與政見吻合；且這次市長選舉是台中市升格直轄市後第3屆，她抽中第3號，顯示，新一屆的市長就是「3號」；更有「選盧秀燕萬事OK」意涵。

另她憶及第一次參加立委選舉時也是3號，當時即使競爭激烈，仍順利第一高票當選，3號是她的「lucky number」。

至於林佳龍總部副主委兼發言人張廖萬堅則是代替競選連任的林佳龍抽中2號，有別傳統「YA」口號及手勢意涵，現場陪同的青年軍紛紛高喊「第2大城、幸福加乘」、「2次連莊、順利連任」等口號。

張廖萬堅指出，台中人口在林市長任內超越高雄成為台灣第2大城，現在人口仍持續在增加，除了各項重要建設、交通連結，也是林市長致力推動托育、托老等社福政策、水利整治、舊城新生、均衡城鄉發展等相關政策帶動成果；「第2大城、幸福加乘」，未來4年，也是相關政策繼續開花實現的時刻。

張廖萬堅指出，市長以市政為重，2天前跟他為了抽籤商量，要抽籤前心中設定「密碼」，結果順利抽出了，林市長4年前選舉時也是2號，2號是連莊的號碼，代表市長應能順利連任。

張廖萬堅還說，他自己立委當選號也是2號，「幫市長抽中2號來競選第2屆連任」，感覺非常吉祥、順利，也許是天意。

參與柳川污染整治及環境改善第2期工程等動土典禮的林佳龍得知自己抽中2號則說，他是現任的市長，以市政為重，現在更是跟時間賽跑，每一天都有非常多新的建設、政績、完工，時間真的不夠用。

林佳龍說，每一個號碼都是好號碼，對他而言一個上午的時間非常寶貴，他要把握時間把市政做好，不管是1號、2號、3號，只要有政績，都是好號碼。

他另說，抽到2號也代表台中「第2大城、幸福加乘」，這個宜居的台中已經是台灣第2大都市，台中市也有最好對市民的各種福利跟照顧，所以就是「第2大城、幸福加乘」。

至於無黨籍的候選人宋原通抽中籤王1號，也主打「宋原通、救台中」之後，才喊「一馬當選」。