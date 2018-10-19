姚柯丁都沒抽到的1號 台北市長籤王他抽中

2018-10-19 11:47

［記者簡惠茹／台北報導］台北市選委會今天在信義行政中心，舉行第7屆市長及第13屆議員選舉候選人姓名號次抽籤，5名候選人中究竟誰會抽到1號大家引領企盼，結果無黨籍候選人吳蕚洋抽到籤王，吳萼洋說，他是第5個才抽的，感謝其他人讓給他1號。

吳蕚洋受訪表示，一切都是冥冥之中有安排，他是第5個才抽的，感謝其他人讓給他1號，希望這次可以好好選舉，好好把理念善念推廣到全台北市，最後到全台，希望讓政府有所改變、邏輯正確、產生智慧，執政者能慈悲、以人民為主，我們是民主時代，選上的話，他不是主人，他是台北市第一號的僕人，第一號僕人是蔡總統。

吳蕚洋表示，民主時代候選人要改變思維，不要永遠想說自己是管理者，我們只是協調者，必須讓政治情勢，讓整個社會得到健康、快樂、平安、幸福。

媒體詢問吳，是否有要跟現任市長柯文哲說的話，吳蕚洋說，所有號碼都是好的號碼，所有號碼的好或壞都是人心作用而已，不用難過不用感慨。

吳蕚洋的兒子在一旁說，抽籤結果也是得票高低，吳蕚洋說，這是兒子的期待，也是全國人民的期待，換個好的候選人，他是上班族，他跟大家都一樣，他知道大家所有的苦惱苦楚，跟其他候選人不一樣，這次選舉有很多感慨，民主時代好像是有錢人的玩意兒，民主時代是大家都可以參與，參與快樂的選舉、快樂的政治，讓台灣更進步。

相關影音