抽到3號覺得吉利 姚文智：三強鼎立台北換新衫

2018-10-19 11:39

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市選委會今天舉行市長候選人抽籤，民進黨台北市長參選人姚文智抽到三號，姚文智受訪表示，當年幫謝長廷打高雄市長選戰，當時謝就是三號，是個吉利的數字；姚文智也在現場喊出「三強鼎立，台北換新衫」的口號。

第七屆市長及第十三屆議員選舉候選人姓名號次抽籤今天在信義行政中心舉行，吳萼洋、姚文智、丁守中、李錫錕等人都陸續到場，柯文哲則是委託競選辦公室總幹事小野抽籤。

抽籤完後姚文智受訪，被問到抽到三號的感想，他表示，記得當年幫謝長廷打贏艱困的高雄市長選戰，謝的號碼就是三號，認為這號碼很吉利，是個能在最後翻轉的號碼。

有媒體問到柯文哲抽到四號，有什麼想對他說的，會不會覺得這個號碼是代表柯做四年就差不多了？姚文智聽到先是大笑，接著回答：「哈哈哈，這是你說的，不過大家都這樣期待，這只是號碼而已，台北要換人做看看，要換一個新衫比較重要。」

姚文智到場後有和其它候選人握手，不過似乎遺漏小野，姚則解釋，應該是媒體沒拍到，他一進來就先和坐在旁邊的小野握手，並問「有人看到我跟小野握手？」但在場的媒體都說沒看到。姚文智最後再次強調：「有和小野握手，總不會一握再握，不過他那一票，我應該也拉不到。」

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