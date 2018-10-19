提29問質疑小蔣被當叛亂 促轉會撤銷白雅燦罪名

2018-10-19 11:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為平復司法不公，行政院促轉會於本月5日舉行「第一波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，為1270名政治受難者撤銷罪名。據悉，現正參選彰化縣長的白雅燦也在撤銷名單中，他當年提出29個問題質疑蔣經國，卻被國民黨政府當視為叛亂犯，關在綠島長達12年。

今年73歲的白雅燦，在1975年參選中央民代增額選舉，因在選舉中提出抨擊蔣經國的敏感政見問題，遭到警備總部逮捕，以企圖鼓動叛亂判處無期徒刑，直至1988年蔣經國死後他才獲釋出獄。

據調查，白雅燦當年印了4萬份選舉傳單在西門町發放，公開質疑蔣經國及黨國體制，人被抓走未經審判直接被判處無期徒刑，送到專門關押政治犯的綠島監獄，連印刷廠老闆也被判刑5年。

白雅燦當年所提29個問題，許多與轉型正義及不當黨產有關，例如「為何，蔣經國先生不願意解散特權作風的中國國民黨事業-中華航空公司、瑞華瓦斯公司、中興電氣公司、中央電影公司，以期根本消滅台灣特權惡風。」

以及「為何，蔣經國先生不率先公佈私人財產、以杜台灣百官貪污之風」、「為何？蔣經國先生不率先公佈其令尊 故總統蔣介石先生的遺產稅繳納的情節於全國人民，以杜台灣權貫財閥公開漏稅之風？」

「為何，蔣經國先生不願廢除破全世界保持最久的長達26年的台灣戒嚴令，而裁撤台灣警備司令部的軍事統治、濫捕拘押無辜侵犯人權，以免製造本省同胞與外省同胞分離感情的軍法秘密審判，以及廢除戒嚴時期流氓取締辦法破壞憲法人權保障的流毒，以期建立本省同胞融洽和諧開放的台灣社會。」

此外，白也針對救國團問題質疑創團主任蔣經國，「為何，蔣經國先生不予明令禁止非政府機關正式編制內的人民團體-中國反共青年救國團公然地在政府編制內的各級公立教育學校干涉教學的特權惡劣作風，以示天下為公的典範？」

據了解，白當年所提及的中央電影公司、救國團二單位，均在今年被黨產會認定為國民黨附隨組織，已倒閉的瑞華瓦斯公司黨產會也正在調查，中興電氣公司曾為黨產，則有民進黨立委林俊憲向黨產會檢舉過，僅華航公司未被黨產會調查。