小檜溪自辦重劃 陳學聖質疑桃市府圖利建商逾2億

2018-10-19 12:18

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨桃園市長候選人陳學聖今日上午與競選辦公室總幹事、前立委孫大千在立法院召開「桃園市小檜溪暨埔子自辦市地重劃區涉及官商勾結」揭弊記者會，兩人指控桃園市政府高層涉嫌圖利建商，並指本屬「民間自辦工程」的重劃區整地工程竟得依「公共工程」辦理，桃園市府還容許重劃會拿自家建造工程的營建剩餘土方回填到自辦的重劃區，巧妙放水如偷天換日，圖利建商至少2億元以上的土方處理費，因此未來將向台北地檢署告發。

陳學聖表示，「桃園市小檜溪暨埔子自辦市地重劃區」疑點重重，經過一系列的抽絲剝繭，他認為該案涉及「刑法」公務員圖利罪、公務人員偽造文書印文罪以及「貪汙治罪條例」第六條。

孫大千則說，桃園市政府地政局105年12月2日曾函請建管處提供「桃園市桃園區小檜溪暨埔子自辦市地重劃工程之剩餘土石方回填計畫」，而建管處在同年12月12日的回函中，明白指示地政局依據「桃園市營建剩餘土石方自治條例」第二十條規定自行審查，但該自治條例第二十條為規範公共工程，小檜溪暨埔子自辦市地重劃屬民間自辦工程，建管處為何同意重劃區整地工程依第二十條規定辦理，就是疑點之一。

陳學聖陣營並質疑，小檜溪暨埔子自辦市地重劃區重劃會於105年12月16日檢送「桃園市桃園區小檜溪暨埔子自辦市地重劃工程營建剩餘土石方回填計畫書」，桃園市政府地政局重劃科在隔年1月18日回文同意「重劃區之需土回填土石方來源以收容本市境內領有建築執照建造工程之地下室開挖所產生之營建剩餘土石方」，並明文「收容時間配合本重工程施工期於107年9月23日」及13處營建剩餘土方之收容土方量及地號，巧合的是，這13處建造工程都與重劃會理事長個人有關。

孫大千解釋，私人建築工程的剩餘土方依法只能運到土資場或合法收容場所處理，不可以送到其他工程，而公共工程的餘土也需對應於需土的公共工程，才准依「公共工程及公有建築工程營建剩餘土石方交換利用作業要點」載運，小檜溪自辦重劃為民間自辦工程、13處建築工程也為私人營建工程，都不是公共工程，兩項工程連最基本的適用對象條件都不符合，桃園市政府卻讓業者比照公共工程直接進行土石方交換，合理懷疑有圖利業者。

陳學聖指出，106年桃園市議員舒翠玲就曾接獲民眾檢舉並在議會提出質詢，未料事件曝光後，市政府竟在短短的15個月內進行多達7次剩餘土石方回填計畫修正，讓原屬於「民間自辦工程」的土石方回填作業，順理成章成為「公共工程」，當時業界就盛傳圖利之說。

他還指出，小檜溪暨埔子自辦市地重劃區工程在民進黨執政後，3個月快速通過變更，讓13件私人建築工程把營建剩餘土石方直接回填小檜溪，而重劃會理事長與13件私人建築工程的建設公司關係密切，且該重劃會理事長甚至續聘為2018年國策顧問，中央或地方政府是否予以重劃會或建設公司特權，有待檢方進一步釐清。

陳學聖表示，桃園市政府兩次回文中，讓民間自辦工程搖身成為公共工程，重劃會得以從自家營建剩餘土石方視作重劃區的需土回填土石方來源，依據重劃區的需土回填土石土量計21萬9279立方公尺計算，重劃會在市府的默許下，拿自家經營的營建剩餘土方，回填至自辦的重劃區內，省去棄土及購土過程，間接獲利就逼近約2億2千萬元，龐大的獲利的背後及資金流向啟人疑竇。