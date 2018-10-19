國民黨將推「選戰利器」吳敦義 網路直播扮名嘴

2018-10-19 11:08

〔記者施曉光／台北報導〕隨九合一選戰逐漸進入白熱化階段，國民黨把中央助選團團長、黨魁吳敦義視為「選戰利器」，要在投票前最後一個月期間，透過該黨臉書粉絲專頁「仗義執言，團長零距離」直播節目的型式，由吳敦義每天親上火線扮演「名嘴」，針對各項選戰議題、選情分析做評論，以拉抬藍軍全台選情。

國民黨發言人洪孟楷指出，這是國民黨打選戰的新創舉，節目將從10月24日起至11月23日期間，每週一至週五，從早上8點半到9點播出節目。

洪孟楷強調，吳敦義過去2、30年擔任民代時期，經常上節目為黨辯護，並且在擔任行政院長、副總統時，經常針砭時勢，面對綠營攻擊，總是能見招拆招，辯才無礙，因此選前一個月安排這位藍營的「超強戰力」親上火線，針對所有問題做答覆，節目全程「一刀未剪」直播，要讓網友看到國民黨主席針對各地選情做回應及理念的訴求，為全台選情加溫，吳敦義也認為透過這種方式，自己可以駕輕就熟。

洪孟楷表示，節目規劃吳敦義除就每日新聞頭條做回應，還要每天針對一個直轄市、縣市選情做剖析，文傳會也會準備民進黨執政2年多來的不及格施政問題，讓吳敦義每天提出討論，並會事先蒐集主跑國民黨路線的媒體記者提問，安排讓吳敦義在節目中親自回應，期間如果吳敦義在台北市以外地區輔選，則會由兩位國民黨副主席曾永權、郝龍斌代打。