台灣世代智庫民調 陳其邁支持度勝韓國瑜7.3％

2018-10-19 10:46

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台灣世代智庫今（19）日公布「2018高雄市長選情」民意調查結果。陳其邁支持度39.8%，領先韓國瑜的32.5%，兩人支持度差距為7.3個百分點。此外，璩美鳳佔1.7%，蘇盈貴支持度佔1.3%，落後幅度較大。另有24.7%民眾尚未表態；在「看好度」方面，看好陳其邁會當選的市民佔52.3%，僅有29.1%的民眾較看好韓國瑜。看好蘇盈貴的民眾佔0.5%，璩美鳳看好度則為1.1%。另有17.0%民眾未表態。

在政黨認同部分（請問哪一個政黨的理念和主張跟您比較接近？）民進黨為24.5%、國民黨19.3%、時代力量7.8%、親民黨1.7%，不偏任何政黨者有30.5%。

從交叉分析來看，陳其邁的支持度（請問您比較希望誰來做我們的市長 ？）在高雄市第一選區（桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區）、第四選區（楠梓區、左營區）、第七選區包含（三民區）、第九選區包含（鳳山區）等選區輸給韓國瑜。

陳其邁支持度勝出的區域則包括第二選區（茄萣區、湖內區、路竹區、阿蓮區、田寮區）、第三選區（永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區）、第五選區（大社區、仁武區、鳥松區、大樹區）、第六選區（鼓山區、鹽埕區、旗津區）、第八選區（前金區、 新興區、苓雅區）第十選區（前鎮區、小港區）、第十一選區（大寮區、林園區）。

從年齡層來看，陳其邁在年齡層20-29歲部分輸給韓國瑜4.1%，30-39歲部分輸給韓國瑜1.7%，40-49歲輸1.8%，但在50-59歲和60歲以上都勝出。

本次調查為台灣世代智庫委託大社會民調中心執行，於107年10月15日至18日晚間進行訪問。此次成功訪問2,102位成年人，並針對合併前的高雄縣市區域分別訪問超過1,000筆資料。在95%信心水準下，抽樣誤差於正負2.14%。調查以高雄市住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及行政區進行樣本代表性檢定後加權處理。