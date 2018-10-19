中國極限施壓 陳明通：台灣有堅強韌性應對

2018-10-19 10:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年為中國改革開放40年，陸委會主委陳明通今天表示，「中華民國台灣是這個社會最大公約數，我們會堅守此一底線。」中國片面界定的「一中原則」，違反台灣人民的自由意志；面對中國的挑釁恫嚇、極限施壓，台灣有堅強韌性， 以「求穩、應變、進步的原則」來應對。

陸委會委託高等政策研究協會舉辦「中國大陸改革開放40年之展望與挑戰」國際研討會，陳明通在會中致詞表示，40年來，中國已躍居全球第二大經濟體，貨品貿易量更位居世界首位。但這並非單憑中國大陸一己之力，而是仰賴國際資源挹注，台灣在此過程中也貢獻良多。

陳明通指出，自1991年至2018年8月底，台商對中國投資金額累計高達1798.3 億美元，當年在地方工作、與台商多所接觸的中國領導人習近平亦正面看待台灣對中國發展的經濟貢獻。北京當局不僅止於借鑒台灣經貿發展的經驗，更應參採台灣在政治與社會轉型的先例，正確看待台灣對中國持續發展，與維繫亞太區域繁榮的重要角色。

陳明通說，中國政治改革不僅停滯，近年更出現強人政治等走回頭路的跡象。公民社會發展被禁錮壓抑；言論、宗教信仰、民族文化傳承等各類自由持續被箝制。中國藉標舉中國夢及民族復興大旗，對外輸出「中國模式」，透過經濟、文化等手段包裝「銳實力」對各國進行滲透，意圖影響各國內部事務，已引發國際社會警覺，並採取相應手段約制中國「銳實力」擴張。

陳明通指出，發展進步不能取決於一黨一人，而應還權於民，期盼中國領導人海納百川接受民主等普世價值，跳脫集權專政框架，走出良性均衡的改革開放2.0版新發展道路。改革開放是兩岸共通價值，我們願和中國分享這些成長轉型的經驗，促進相互提升與成長。

陳明通強調，雖然兩岸關係起伏跌宕，但兩岸交流往來始終無法阻斷，期盼中國扭轉敵意對立思維，「與我們共同啟動兩岸關係改革開放的元年，讓台海再現和平繁榮新局」。