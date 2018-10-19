丁守中抽2號高喊勝利成功 放聲大笑酸柯抽4號

2018-10-19 10:27

［記者簡惠茹／台北報導］台北市選委會今天舉行台北市長候選人號碼抽籤，國民黨台北市長候選人丁守中一把抽出2號，丁守中表示，勝利成功，是好兆頭；對於台北市長柯文哲抽中4號，丁放聲大笑後說，柯4年都做不好，怎麼還好意思奢求8年呢？

台北市選委會今天在信義行政中心，舉行第7屆市長及第13屆議員選舉候選人姓名號次抽籤，丁守中抽中2號，丁守中抽籤後受訪時，比出「V」的手勢，他說，2號很好啊，比V手勢也很容易，代表勝利成功。

丁守中說，沒有預想抽到幾號，也沒有特別有準備順口溜，但2號就是勝利成功，是個好兆頭，台北要勝利成功、要加強招商引資、要加強青年創新創業、加強城市競爭力，還要加強都市更新。

媒體詢問丁守中，對於柯文哲抽到4號，會不會覺得柯做4年就好？丁守中放聲大笑「哈哈哈哈」後表示，那讓柯去解釋，柯4年都做不好，怎麼還好意思奢求8年呢？

丁守中抽完籤後下樓，跟到場的支持者報告抽到2號，現場不斷高喊勝利，感謝大家下雨天還來加油打氣，特別跟大家說明，剛才抽到2號，丁守中向群眾表示，比這個手勢非常容易，就是勝利成功，希望台北市大幅都市更新可以勝利成功；希望把台北市建設成敬老孝親的社會可以勝利成功；希望加強台北招商引資勝利成功；希望所有人民都能在台北安居樂業，都能勝利成功。

丁守中也說，希望創造雙喜臨門，里長、議員跟市長一樣，大家都能當選，一起推動台北市政建設發展，為大家創造更好、更進步、更繁榮、更安居的台北。

丁守中到抽籤會場時有跟民進黨台北市長候選人姚文智握手，但是沒有跟代替柯文哲抽籤的小野打招呼握手，丁守中表示，禮貌性跟大家握握手，只是剛剛只有看到姚文智和老師李錫錕，沒有注意到小野，抱歉。

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