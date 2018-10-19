宜蘭縣長抽籤 林姿妙2號 陳歐珀3號

2018-10-19 10:17

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣選舉委員會今在宜蘭體育館，辦理年底縣長及縣議員候選人號次抽籤，縣長部分，國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙抽到2號，民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀抽到3號，無黨籍宜蘭縣長候選人林信華則抽到1號，林錦坤、陳秋境則分別抽到4號與5號。

抽籤現場，林姿妙親自抽到2號後，陣營高喊「林姿妙當選，勝利在望」，陳歐珀抽到3號後，陣營高喊「活力宜蘭，穿新3（衫） 」的口號，雙方陣營在體育館門口互喊口號，較勁意味濃厚，林信華、林錦坤、陳秋境則都未有口號。