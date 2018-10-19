南投縣長號次抽籤 林明溱1號、洪國浩2號

2018-10-19 09:59

〔記者劉濱銓／南投報導〕年底五合一選舉今天舉行候選人號次抽籤，南投縣長選舉由民進黨候選人洪國浩率先抽籤並抽得2號，代表國民黨的現任縣長林明溱因未到場，由南投縣選委會代為抽得1號，抽籤過程平和。

今縣長號次抽籤，洪國浩上台抽得2號隨即高喊「勝利在握」，台下支持者則是高喊勝利、當選，洪則表示，當初他參選農田水利會長、草屯鎮長，選舉號次都是2號，因此是他的幸運號，一定會當選，未來將帶領南投改變。

另外，林明溱陣營則因抽籤時未到場，且因縣長選舉僅洪與林2人參選，最後林由縣選委會代為抽得1號。