苗縣長選舉號次出爐 1號朱泰平、2號徐定禎、3號黃玉燕、4號徐耀昌

2018-10-19 09:47
苗栗縣長4名選將，應媒體要求於抽籤前合影。（記者彭健禮攝）
〔記者彭健禮／苗栗報導〕九合一地方公職人員選舉，將於11月24日投票，今天辦理候選人號次抽籤。苗栗縣長4名選將抽籤完畢，1號為朱泰平、2號為徐定禎、3號為黃玉燕、4號為徐耀昌。
獲民進黨禮讓的無黨籍徐定禎及尋求連任的國民黨籍徐耀昌，兩陣營都有大批人馬陪同，加油、凍蒜聲此起彼落，互相較勁。
徐定禎抽出2號時，秀出「好事成雙」字聯，徐耀昌抽中4號時，也拉出「四民同心 幸福永續」。
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苗栗縣長4名選將，應媒體要求於抽籤前合影。（記者彭健禮攝）
〔記者彭健禮／苗栗報導〕九合一地方公職人員選舉，將於11月24日投票，今天辦理候選人號次抽籤。苗栗縣長4名選將抽籤完畢，1號為朱泰平、2號為徐定禎、3號為黃玉燕、4號為徐耀昌。
獲民進黨禮讓的無黨籍徐定禎及尋求連任的國民黨籍徐耀昌，兩陣營都有大批人馬陪同，加油、凍蒜聲此起彼落，互相較勁。
徐定禎抽出2號時，秀出「好事成雙」字聯，徐耀昌抽中4號時，也拉出「四民同心 幸福永續」。