苗縣長選舉號次出爐 1號朱泰平、2號徐定禎、3號黃玉燕、4號徐耀昌

苗栗縣長4名選將，應媒體要求於抽籤前合影。（記者彭健禮攝）

2018-10-19 09:47

〔記者彭健禮／苗栗報導〕九合一地方公職人員選舉，將於11月24日投票，今天辦理候選人號次抽籤。苗栗縣長4名選將抽籤完畢，1號為朱泰平、2號為徐定禎、3號為黃玉燕、4號為徐耀昌。

獲民進黨禮讓的無黨籍徐定禎及尋求連任的國民黨籍徐耀昌，兩陣營都有大批人馬陪同，加油、凍蒜聲此起彼落，互相較勁。

徐定禎抽出2號時，秀出「好事成雙」字聯，徐耀昌抽中4號時，也拉出「四民同心 幸福永續」。

  • 苗縣長候選人號次，1號朱泰平、2號徐定禎、3號黃玉燕、4號徐耀昌。（記者彭健禮攝）

    苗縣長候選人號次，1號朱泰平、2號徐定禎、3號黃玉燕、4號徐耀昌。（記者彭健禮攝）

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