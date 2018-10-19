九合一大選 縣市首長候選人號次出爐（不斷更新）

〔即時新聞／綜合報導〕九合一地方公職人員選舉11月24日舉行，中選會於今日辦理候選人姓名號次抽籤，以下為抽籤結果。
六都
台北市5人：1號-吳蕚洋、2號-丁守中、3號-姚文智、4號-柯文哲、5號-李錫錕。
新北市2人：1號-蘇貞昌、2號-侯友宜。
桃園市5人：1號-朱梅雪、2號-陳學聖、3號-楊麗環、4號-吳富彤、5號-鄭文燦。
台中市3人：1號-宋原通、2號-林佳龍、3號-盧秀燕。
台南市6人：1號-黃偉哲、2號-高思博、3號-林義豐、4號許忠信、5號-陳永和、6號-蘇煥智。
高雄市4人：1號-韓國瑜、2號-陳其邁、3號-璩美鳳、4號-蘇盈貴。
北部
基隆市2人：1號-謝立功、2號-林右昌。
新竹縣4人：徐欣瑩、鄭朝方、葉芳棟、楊文科。
新竹市6人：林智堅、謝文進、許明財、黃源甫、李驥羣、郭榮睿。
苗栗縣4人：1號-朱泰平、2號-徐定禎、3號-黃玉燕、4號-徐耀昌。
中部
彰化縣5人：1號-魏明谷、2號-王惠美、3號-白雅燦、4號-黃文玲、5號-洪敏雄。
南投縣2人：1號-林明溱、2號-洪國浩。
雲林縣4人：1號-林佳瑜、2號-李進勇、3號-王麗萍、4號-張麗善。
嘉義縣4人：1號-翁章梁、2號-吳芳銘、3號-林國龍、4號-吳育仁。
嘉義市4人：1號-蕭淑麗、2號-黃敏惠、3號-黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、4號-涂醒哲。
南部
屏東縣3人：1號-李鎔任、2號-蘇清泉、3號-潘孟安。
東部
宜蘭縣5人：1號-林信華、2號-林姿妙、3號-陳歐珀、4號-林錦坤、5號-陳秋境。
花蓮縣3人：1號-徐榛蔚、2號-劉曉玫、3號-黄師鵬。
台東縣5人：1號-鄺麗貞、2號-劉櫂豪、3號-黃裕斌、4號-彭權國、5號-饒慶鈴。
外島
澎湖縣7人：1號-翁珍聖、2號-鄭清發、3號-陳大松、4號-吳政隆、5號-賴峰偉、6號-陳光復、7號-呂華苑。
金門縣6人：1號-楊鎮浯、2號-洪志恒、3號-汪承樺、4號-陳福海、5號-謝宜璋、6號-洪和成。
連江縣4人：1號-蘇柏豪、2號-朱秀珍、3號-魏耀乾、4號-劉增應。