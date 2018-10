台北市長柯文哲接受外媒專訪。(法新社)

2018-10-19 07:49

〔即時新聞/綜合報導〕台北市長柯文哲接受外媒專訪,對於台灣的國際定位,他認為台灣只是美國總統川普貨架上的商品,必須要提高自己的價值。

柯文哲接受《彭博》專訪指出,台灣必須專注於提升自己對於川普的價值,並接受自己在美中兩大國對抗中屬於籌碼的地位。

柯文哲認為,台灣不應該高估美國保衛台灣的意願,而是要通過加強民主和經濟透明度等與美共同價值觀,提升對美國的價值。柯文哲表示,「台灣只是川普貨架上的商品」(Taiwan is just a product on a shelf),我們必須對自己有清楚的認知,他說,台灣問題只是美中緊張關係的一部分。

至於在自己的政治路上,柯文哲將他的成功歸功於為民眾提供了兩黨外的選擇,下個月的選舉將揭曉柯文哲是否能將年輕人的支持轉化為選票,對於外界將他視為可能的總統候選人,柯文哲說「船到橋頭自然直」。

柯文哲認為開放和自由是台灣力量的泉源,他說,你必須去其他國家,才能意識到台北是一個思想多元的地方。