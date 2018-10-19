與台灣關係法矛盾！ 美前官員籲川普廢除美中第3公報

美國前國防部長辦公室中國事務官員包士可認為，美中第三公報（817公報）嚴重傷害美國與台灣的利益，與《台灣關係法》不一致，川普政府應該要考慮廢除，並且保留美國前總統雷根對台灣的「6項保證」。（圖擷取自包士可個人網站）

2018-10-19 08:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國在貿易爭端、南海和台灣等問題上，關係日趨緊張，川普政府也對中國逐漸採取強硬手段，美國前國防部長辦公室中國事務官員包士可（Joseph Bosco）認為，美中第三公報（817公報）嚴重傷害美國與台灣的利益，與《台灣關係法》不一致，川普政府應該要考慮廢除，並且保留美國前總統雷根對台灣的「6項保證」。

包士可10日在美國《國會山莊報》網站（The Hill）發表「廢除與中國的第3次公報，將6項保證留在台灣」文章，他表示，美國總統川普上任後，只要認為不符合美國的國家利益，就毫不猶豫撕毀前任政府所作的國際承諾，像是《巴黎氣候協定》、《全球移民協議》、《北美自由貿易協定》（NAFTA）、《美韓貿易協定》、《聯合全面行動計畫》（JCPOA）、《跨太平洋夥伴關係》（TPP）、《伊朗友好條約》，以及對古巴開放、承認耶路撒冷為以色列首都。

包士可認為，川普總統廢除諸多前政府的國際承諾，那現在也可考慮廢除由雷根總統與中國總理趙紫陽所簽署的《美中第3個聯合公報》，也就是所謂的《817公報》。包士可接受《美國之音》訪問時解釋，因為《第3公報》對美台間的軍售施加隨意與不必要的限制，暗示那些軍售最終應該被停止，他認為與《台灣關係法》不一致，《台灣關係法》設想只要台灣的安全與獨立受到威脅，美台間就有持續性的安全關係，而那些安全顯然仍存在，因此他認為《第3公報》已經過時，應該被廢除。

他指出，自己廢除《第3公報》的決定確實具有挑釁性，但他只是想要丟1顆石頭到水裡，看看能夠濺起怎樣的水花，並不認為能夠引發一場大海嘯。包士可說，華府的決定應該放眼未來，中國惡意的武力威脅印證《第3公報》已經不合時宜，即使沒有公報，《6項保證》仍應作為美國重要的指導原則。

《6項保證》為美國政府在與中國簽署《第3公報》的同時向台灣政府提出，內容包括：第一，美國不贊成對台軍售設定期限；第二，美國並不尋求為台灣與中國之間作調停；第三，美國也不會施加壓力要求台灣與中國談判；第四，美國對台灣主權的長期立場沒有改變；第五，美國並無計劃修改《台灣關係法》；第六，《817公報》的內容並不表示美國對台軍售之前會徵詢北京意見。