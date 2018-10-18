勞動事件法草案初審通過 將設勞動專業法庭

2018-10-18 22:57

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院司法及法制委員會逐條審查「勞動事件法草案」，在近8個小時的討論，終於在今天晚間通過初審，未來將設立勞動專業法庭、勞工可以在勞務提供地的法院訴訟、減輕勞工繳納費用負擔、舉證責任。不過，草案條文仍有超過3分之1保留、待朝野協商。

草案共計保留條文20條，包括工會與其會員間或工會會員間，基於工會會員權利義務所生的民事爭議，例如工會會員除名事項等是否入法、勞動專業法庭組成等。會議主席民進黨立委周春米表示，盼世界人權日12月10日前完成立法。

勞動部勞動關係司長王厚偉在初審後受訪表示，此一法案對改善勞工在訴訟當中的障礙跟妨礙，特別是管轄法院，過去民事訴訟法規定「以原就被」，草案明定勞工有充分的選擇權，不用遷就公司的所在地，可以在勞務提供地、公司所在地、分公司訴訟；相反的，雇主要告勞工時，雇主沒有決定權，要到勞務提供地。

王厚偉說，條文也強化訴訟當中調節的功能，對弱勢的勞工而言，冗長訴訟會讓勞工卻步，透過勞資雙方的委員協助法官在調解程序的強化，很快讓勞工可在調解當中得到權益滿足，可以讓勞工獲得權利保障。

王厚偉指出，像勞資爭議調解委員會、不當勞動行為裁決委員會，行政機關已做處理跟調查，法院能夠審酌內容，讓行政跟司法訴訟有更好的連結，讓勞工爭取權益從一開始到後面都不會覺得白費時間。