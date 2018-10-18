吳敦義出席侯友宜造勢活動 再度「同場不同框」

國民黨主席吳敦義參加國民黨新北市長參選人侯友宜競選總部的造勢活動，卻沒有和侯友宜同台。（記者賴筱桐攝）

2018-10-18 22:53

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天晚間在競選總部舉行板橋幹部同心會，國民黨主席吳敦義受邀出席，他抵達會場時，侯友宜剛好有其他行程，雙方沒有碰頭，兩人再度「同場不同框」，引發外界聯想。國民黨新北市黨部主委李乾龍解釋，吳敦義馬上要趕往台北市，兩人將在17、18日的「黃金週」造勢活動同台。

吳敦義說，這場九合一選舉，全台灣從北到南國民黨已下定決心，不管民進黨的獨裁、鬥爭、不拚經濟，不顧兩岸發展，只想一黨獨大，國民黨一定要團結一致，尤其新北市是全台灣第一大直轄市，朱立倫做得很好，成為台灣縣市的龍頭，「肯定朱立倫的執政，就是要支持侯友宜！」

吳敦義稱讚說，侯友宜曾任警察署長，是台灣所有警察的領導人，不怕艱苦、不怕難，有能力、有品德，也有膽識與貢獻，更不曾有品德操守的瑕疵，像這樣警察出身、又被朱立倫延攬的人，經過副市長的淬鍊，熟悉市政工作，新北市是九合一選舉中最被重視的直轄市，「贏了侯友宜，就是贏了第一炮！」

前警察大學教授葉毓蘭也到場力挺侯友宜，葉毓蘭說，她認識侯友宜42年，侯友宜一路走來、始終如一，把愛國心融入自己的生命，心中只有一個國家，她質疑民進黨停建深澳電廠，目的是騙選票，更批評「變來變去，連神明都敢騙的蘇貞昌，能相信嗎？」

侯友宜致詞說，「老縣長有貢獻，我們都感恩」，包括前北縣長周錫瑋及朱立倫8年來做的事情，大家都要感恩，但是一棒接一棒要做得更好，才是負責任的態度，時代在進步，觀念要改變，遇到更有能力的人，棒子就要交出去。

侯友宜說，副市長督導業務經常換來換去，有段時間朱立倫請假參選總統，他也要站上質詢台面對議員，他對新北市的市政，絕對比10多年前的老縣長熟稔，以前哪有公共托育、公共托老、老人共餐、動健康、國民運動中心等政策？三環三線有哪一個人敢說不做？他一上任，一定會把三環三線接軌做下去！