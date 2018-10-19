「阿北面對面」大談投資建設 柯P「拿出數據」駁不招商

柯文哲今晚（18日）在YouTube釋出「阿北面對面」第二集，他在影片中說，過去政治上要攻擊他的人，最常說他反商、仇富、不會招商，但證據會說話，去年台北市的招商金額超過299億元，為全台第一。（擷取自YouTube影片）

2018-10-19 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕柯文哲今（18）日晚在YouTube釋出「阿北面對面」第二集，面對市民質疑市府投資、建設規劃等問題，柯文哲說，過去政治上要攻擊他的人，最常說他反商、仇富、不會招商，但只要他拿出數據，大家就會知道這不是事實。

影片中，柯文哲接受區塊鏈CEO提問，他說，政府最佳吸引投資的方式，就是建立一個完整的平台，當外國公司來只要面對單一窗口，盡可能降低行政上面的干擾。

柯文哲解釋，過去在政治上要攻擊他的人，最常說他反商、仇富、不會招商，台北市雖前2年的招商成績都掛零，但是去年第3年台北市就變成全台第一，招商簽約金額超過299億元，還拿下財政部頒發的招商卓越獎。今年的簽約金額也已達280億，應該也會第一，明年的雙子星大樓完成招標，還會繼續連莊第一。

面對市民提問，台灣逐漸被邊緣化，創投業不願意到台灣投資該如何是好，柯文哲坦言，創新是台灣經濟唯一的收入，未來希望能說服中央，讓台北變成試辦地區，「很多東西就先走，不管，我們自己來處理。」

柯文哲指出，這一代的年輕人就是「失望到絕望」的一代，應該要讓現在的年輕人知道，努力就會有成功，雖然就台灣的現況來看，「你會不會成功，不是取決於多努力，而是取決於你爸爸是誰。」

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