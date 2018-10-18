「會做事連線」獨漏姚文智？ 蘇貞昌：中央另外安排合體

媒體詢問「會做事連線」獨漏姚文智？蘇貞昌說，與姚文智部分由中央來安排，過去有合體，未來都會配合。（記者林欣漢攝）

2018-10-18 20:43

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨中央規劃桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌，月底與新北市長參選人蘇貞昌合體組成「會做事連線」，衝刺人氣，但獨缺民進黨台北市長參選人姚文智，外界解讀是冷落姚文智。蘇貞昌今晚受訪說，與姚文智部分由中央來安排，過去有合體，未來都會配合。

民進黨6日在新北板橋舉行「百工百業挺改革」活動時，黨主席蔡英文說，蘇貞昌將連結台北、桃園、基隆、宜蘭組成「大台北會做事連線」，與中央全力合作。

姚文智今天則分析，蘇貞昌找的是3位爭取連任、市政表現優異的縣市長，自己並非現任首長；「會做事」獨缺無黨籍台北市長柯文哲，是否代表民進黨縣市長才會做事，「可以問一下蘇團隊！」

「我們這個是有節奏的。」蘇貞昌今晚受訪時，邀請執政的首長組「會做事連線」，從20號中央的行政院長賴清德，到28號是地方的執政首長，鄭文燦、林智堅、林右昌上任後，桃園、新竹、基隆都改變了，「我們的訴求就是選對了首長可以改變地方，所以我們會做事的首長最重要。這次我們是邀請這樣的首長，那我和姚文智由中央來安排，過去有合體，未來都會配合。」