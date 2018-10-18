相挺「獅嫂」盧秀燕 獅友成立後援會

上百名獅子會成員晚上在盧秀燕競選總部成立盧秀燕後援會，盧秀燕（左）授戰旗。（記者蘇金鳳攝）

2018-10-18 22:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕上百名大台中地區獅子會的獅友今晚成立力挺盧秀燕後援會成立大會，盧秀燕說，台中的薪資是六都之末，而且經濟不佳、空污嚴重，若是批評就被對手指為假新聞，呼籲大家支持她選市長，讓她來改革。

大台中300-C1獅子會今晚（18日）在國民黨台中市長參選人盧秀燕競選總部成立後援會，獅子會總監林殿上說，他和盧秀燕是舊識好友，相當佩服盧秀燕服務的熱忱，他和獅友們一定全力支持，讓盧秀燕能為大台中服務，讓台中市的社福和快樂指數會持續向上提升，市長換人，空氣才能換新！

執行長孔祥仕說，盧秀燕是大家的「獅嫂」，她投身這次選舉，完全是為了我們下一代的健康、幸福而站出來，雖然她一開始在黨內初選時聲勢似乎不高，但是她的訴求完全切合民意，所以民調、氣勢節節攀升，如今更已超越對手，她的當選必定能為下一代爭取到更好的未來！

盧秀燕說，自己是「獅嫂」，很多選舉，候選人都是「獅兄」，而她是唯一以「獅嫂」的身分參加，希望「獅兄」、「獅嫂」們支持她，讓她進行改革。

至於這次為何挺身而出，盧秀燕說，因為台中空氣之差，實在是讓人看不下去了，政府不處理，傷害的是百姓的健康。而且，這幾年的經濟更差了。

她說，全國勞退投保薪資平均36825元，台中市卻只有30771元，台中人民最拚命，結果台中薪資是六都最後一名，甚至還落在苗栗、雲林、基隆、馬祖之後。

盧秀燕說，台中的空氣變差，經濟也變壞，政治更糟，真的很可惜！所以，她必須挺身而出，為台中市民爭取更好的未來！

對此，林佳龍陣營說，在持續努力下，台中市失業率持續下降，107年上半年降至3.6％，從105年、106年到107年上半年，三度蟬聯六都失業率最低；薪資部分，也從前市長執政時期的六都最末，進步為薪資成長率7.54％，成長幅度名列六都第一。

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