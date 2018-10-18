1萬5也罰不怕 未來再違規攜帶肉品恐重罰30萬元

2018-10-18 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕由於非洲豬瘟的疫情在中國持續蔓延，雖然我國為了防堵疫情入侵，但目前仍有不少旅客違規從中國攜帶肉製品返國；農委會除了決定18日起，再有發現違規事件，將一律依「動物傳染病防治條例」重罰1萬5000元，也準備更新條例，預計將原先最高罰鍰的1萬5000元提高到20倍，升至30萬元，以達嚇阻之效。

綜合媒體報導，農委會統計9月1日至10月14日止，違規攜帶中國豬肉製品的案件共181件，其中25件為攜帶生鮮豬肉，裁罰1萬5000元，其他的熟食加工品，包括肉鬆、肉乾等，皆裁罰3000元；但農委會發現違規案例並未減少，因此決定之後再發現一律裁罰最高罰鍰1萬5000元。

根據農委會防檢局評估，就算裁罰1萬5000元，仍難以達到遏阻的效果；農委會副主委陳吉仲對此表示，因此希望能更新「動物傳染病防治條例」，將最高額罰鍰調整至30萬元，會依攜帶的是生肉還是加工產品處以不同處罰；等防檢局擬好草案，會盡快送進立法院，只要立法院支持，最快在1、2個月就能通過。

中華民國養豬協會表示，全力支持提罰鍰，因為這些違規入境的肉品，會危害到國內產業，一旦入侵，對台灣養豬產業的上下游影響相當大；我國是海島國家，在防疫上很好掌握，但若是有民眾從國外帶違禁品進來，將有機會造成疫情傳播。