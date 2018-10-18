引蛇出洞！向監院檢舉柯P 蘇上豪：逼他回應無心跳器捐

2018-10-18 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕《屠殺》作者葛特曼日前來台召開記者會，指控台北市長柯文哲在赴中國器官移植一事上扮演「中間人」，曾多次在臉書與電視節目上，表示願意相信葛特曼說法的台北博仁綜合醫院心臟外科主任蘇上豪，今（18日）表示已向監察院檢舉，他也強調，他以葛特曼「引蛇出洞」，逼柯文哲回應違背醫學倫理的無心跳器捐一事。

蘇上豪也在臉書PO出疑似暗諷柯文哲的貼文，「波特萊爾說：有些誘惑真行，簡直就是美德了。有人甘為葉克膜廠商（台商，自己承認的哦！）去中國推銷，又自認是那些有活摘器官惡行醫師的導師，唉！波特萊爾的話，註解了他的行為！」

據《蘋果日報》報導，蘇上豪受訪時坦言，他雖然沒有證據證明柯文哲涉及器官移植的「中間人」，但他認為柯應該要避嫌，因為葉克膜用在無心跳器捐不僅有違醫學倫理，更涉及「加工死亡」，他直言柯「和廠商關係很曖昧，並涉及加工取器官、加工死亡」，強調這些行為皆已違法。

「葛特曼的事情是意外，是我的煙霧彈」蘇上豪表示，柯文哲被他質疑無心跳器捐已經觸法，但柯卻沒有做出任何回應，因此他這次的策略就是要「引蛇出洞」。蘇上豪說，針對葛特曼撰文稱柯前往中國指導葉克膜技術、器官移植中間人，他坦言「並無證據」，但他也認為柯文哲到中國參加的活動，不應該讓單一廠商主導。

蘇上豪認為，柯文哲不但沒有避嫌，還教這些涉及強摘器官的與會人士「取巧方法」，他更強調，自己仍然相信葛特曼所稱「柯涉及帶病人赴中器官移植」一事，因為他先前就曾斷然拒絕掮客的遊說。

蘇說，他在上個月底寫一系列文章，質疑無心跳器捐的議題，而柯文哲也沒有承認，所以他想了對策，要讓柯文哲誤以為他也在葛特曼的議題上著墨，所以才在臉書寫了一篇「相信葛特曼」的文章。他看到柯文哲接受媒體訪問時眼神飄忽不定，直覺這代表柯在「怕事」。

蘇上豪也打臉柯文哲曾稱「不知蘇上豪是誰」的說法，他說過去曾因器捐排序問題和柯開會，當時柯還說「是你老師（指振興醫院心臟名醫魏崢）不敢來，派細漢（閩南語，指後輩）的來」。針對他向監察院告發柯文哲一事，蘇上豪指出，目前無法向外界透露有哪些資料，因為資料來源非器官移植專家，而是偏向證人。

柯辦發言人林筱淇對此則回應，蘇上豪身為醫師，卻動輒提出「沒有證據的質疑」，直言他是拿嚴肅的醫療議題來炒作個人知名度，希望他能反躬自省，切莫為了炒作個人知名度而違背醫師專業，甚至傷害台灣急重症醫學發展。林筱淇也強調，未來不會再「浪費時間回應蘇上豪」。