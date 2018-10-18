不甩美國支持！國際刑警組織斷然拒絕邀我參與

2018-10-18 19:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕第87屆國際刑警組織（INTERPOL）大會將於下月召開，我推案參與力道加大，刑事局9月致函INTERPOL表達盼以觀察員身分出席大會。但外交部今天晚間表示，INTERPOL秘書長辦公室函覆我方，拒絕邀請我方參與大會，外交部對此表達強烈遺憾與不滿，並批評「完全違背該組織連結全球警察、創造更安全世界的宗旨」。

INTERPOL大會將於11月18日至21日在阿拉伯聯合大公國杜拜召開，我自2016年起重啟推案，今年第3度致函給INTERPOL表達盼望參與訴求。警政署刑警局長蔡蒼柏於9月致函INTERPOL秘書長史托克，申請以觀察員身分出席，並盼有意義參與該組織的會議、機制及活動，包括使用「I-24/7全球警察通訊系統」等。

INTERPOL媒體辦公室於西歐時間10月17日以電郵簡短答覆媒體說，INTERPOL於1984年決定「中華人民共和國政府成為組織內的唯一代表」；在國家中央局（NCB）之外擴大I-24/7全球警察通訊系統的使用範圍，則是「相關成員國事務」。

外交部今天晚間則回應此事說，INTERPOL秘書長辦公室剛剛函覆我方，內容並再度不當援引1984年第53屆大會通過同意中國入會的決議，拒絕邀請我國以觀察員身分參加本年大會。

外交部發言人李憲章說，外交部對INTERPOL的回應，表達強烈的遺憾與不滿，認為「完全違背該組織連結全球警察、創造更安全世界的宗旨」。

李憲章強調，我國爭取參與INTERPOL的訴求具有正當性及必要性，已獲得友邦及美國等理念相近國家的支持，政府相關部門將在此一正面基礎上，持續爭取國際瞭解與支持，籲促INTERPOL儘速就我國參與做出務實可行的安排，以確保全球犯罪防制體系不會出現漏洞。