南京市長未約晤准來台 陸委會：沒有雙重標準

2018-10-18 20:28

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國上海市台辦副主任李驍東不願會晤陸委會主委陳明通，被拒來台，不過，中國南京市長藍紹敏昨天抵台，但陸委會並未安排「約晤」，外界質疑是「兩套標準」，對此，陸委會副主委邱垂正今天在例行記者會強調，「沒有雙重標準」，大陸團來台都要依照移民署聯審會的注意事項共同審議，標準是一致的，且前後一貫。

邱垂正表示，中國大陸近年來對台軍事威嚇不斷，國際上頻頻打壓台灣，政府自我防衛機制之一就是提升陸方高級官員申請來台的審查強度，陸方官員來台必須符合台灣規範與聯審會注意事項。因此包括藍紹敏來台，也是以相同標準處理，不會不一致。

邱垂正指出，兩岸交流目前呈現極不對稱狀態，從2016年5月20日到2018年9月為止，陸方省市級台辦主任、副主任來台多達178團、208人次；陸委會人員赴陸卻遭受阻撓，海基會人員除急難救助外，也無法赴陸探視台商、台生。他呼籲陸方，應抱持開放態度，以務實理性做法與台灣互動交流，才能促進兩岸良性互動。

今年是辜汪上海會晤20週年，對於海基會邀請中國海協會長張志軍訪台，邱垂正表示，這是政府一貫兩岸政策主張，也符合多數民意期待，兩岸應相互尊重，透過不設前提的溝通對話，化解紛歧。而海協會過去幾任會長，以及張志軍本人均曾多次訪台，「只要張志軍有意願來台，政府都是歡迎且支持的」，海基會屆時也會循例提出邀請。