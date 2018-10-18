選前30幾天 陳致中傳尿道結石 痛到「哀爸叫母」就醫

2018-10-18 19:38

〔記者黃建華／高雄報導〕距離大選僅剩一個多月衝刺時間，民進黨前鎮小港市議員參選人陳致中傳出因長期跑攤拜票，水喝太少，膀胱結石掉到尿道，痛到「哀爸叫母」緊急掛病號就診，陳致中今天在臉書PO出就醫診療照片，引發不少支持者關切。

陳致中在臉書PO文說:「聽醫生說結石的疼痛指數相當於生孩子一般，著實讓我體會到母愛的偉大，最後38天，沒有生病本錢，只好拚了!」

據了解，陳致中的結石因太小，無法用體外震波處理，醫生先開藥給陳止痛後，陳致中前天住院一天已在昨天返家休息。