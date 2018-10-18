回應了！王世堅願快樂跳海 改版賭咒邀韓國瑜一起跳

2018-10-18 19:43

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員王世堅昨晚在政治節目被問到國民黨高雄市長參選人韓國瑜贏了「你會怎麼辦？」王以台語脫口「安捏我真的擱欲去跳海」〈這樣我真的又要去跳海〉引發話題。王下午否認那句話是賭咒，但對於民進黨高雄市長參選人陳其邁加碼說，「假如我當選，也會請王世堅跳海」；王回應，「這才是跳海正確觀念！我一定去，選後快快樂樂跳海」，也會邀請韓國瑜一起跳。

王世堅昨於政論節目被問到高雄市長選情，「假設韓國瑜贏了，你會怎麼辦？」未料，王以台語脫口說，「嘿係無可能欸歹誌，安捏我真的擱欲去跳海」（那是不可能事情，這樣我真的又要去跳海）。王下午神隱不願接受媒體訪問，僅於臉書說「無意在高雄選戰上打賭、力挺陳其邁！」強調他今年賭咒是「柯文哲落選，我說到做到剃光頭！」

但傍晚記者遇見王世堅，王解釋，當時主持人在談昨天媒體民調，呈現韓國瑜贏陳其邁，他認為該民調由大型媒體所做，但結果太扯、難以置信，所以當下順口說自我解嘲幽默之語，且用台語說、並非國語，表達意義自然不同，如果他要賭咒，講話方式會是「光明磊落公開挑戰」。

他不滿韓國瑜消費選區在台北市的他，證明韓陣營心虛、政見空洞，輸到沒有其他議題可以打，「身體飄到高雄，但靈魂一直在北漂」，王還批韓根本是「禿頭的柯文哲、政治版周星馳」。

對於陳其邁下午受訪加碼說，假如當選高雄市長，也會請王世堅跳海，而且會先教王世堅潛水、把基本功夫學好，「不然這種常常跳海，恐怕早晚一天會出事」。

王世堅則回應，陳其邁這idea（點子）非常好、樂觀其成，這樣才是「跳海的正確觀念、也會跳出正確姿勢」，選後快快樂樂去跳海，他會游泳但不會潛水，聽說陳其邁是潛水專家；他也邀請韓國瑜一起跳海，洗淨選舉時政黨間的不乾淨穢氣。