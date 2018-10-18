就是要禁五星旗 姚文智：把馬曉光說的「夢話」變「屁話」

姚文智說，若當選台北市長，全面禁止台北市懸掛五星旗，今天出席「二二八暨白色恐怖受難團體後援會成立大會」，他台下支持者喊話，勇敢走出台灣道路，把國台辦發言人馬曉光說的「夢話」變「屁話」，「讓馬曉光鼻子摸一摸」。（記者黃耀徵攝）

2018-10-18 18:11

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智主張，當選就任首日，台北市就要禁五星旗，中國國台辦發言人馬曉光指這是「做夢的人說的夢話」；姚文智今天上午表達嚴重抗議，也在報紙刊登全頁廣告說明主張，下午更向支持者喊話，勇敢走出台灣道路，把馬曉光說的「夢話」變「屁話」，「讓馬曉光鼻子摸摸」。

中國國務院台灣事務辦公室昨天舉行例行記者會，有記者問國台辦發言人馬曉光，姚文智稱若當選台北市長，將全面禁止台北市懸掛五星旗，馬曉光回應說，「我再次重申，對一個做夢的人說的夢話，大概不值得我們來評論」。

姚文智今天上午召開招商政見記者會，會後提及此事時說，這種霸權國家高高在上、頤指氣使，視台灣人民追求自由平等、民主的決心如敝屣的態度，表達嚴重抗議，我們絕不接受，不在對等尊嚴底下，進行任何強加台灣人民身上的各種框架。

今天刊載在《自由時報》的全版廣告，以「台北喜樂城！告別五星旗」為題，內文提到，姚文智主張，他當選市長第一天，就禁絕五星旗，還給首都乾淨的天空。

姚文智說，他不認同法務部指這是言論自由的層次，他過去曾言這無關於此，而是國家對等尊嚴問題，依據現行國徽國旗法精神，除非台灣國旗在中國北京、上海可以懸掛飄揚，否則基於對等尊嚴，台北市也不應允許中國五星旗四處喧擾。

姚文智下午出席「二二八暨白色恐怖受難團體後援會成立大會」，再度提及此事，更向台下支持者喊話，勇敢走出台灣道路，把馬曉光說的「夢話」變「屁話」，「讓馬曉光鼻子摸一摸」。