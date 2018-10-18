立院初審 設置客家公傳基金會

2018-10-18 18:50

〔記者林良昇／台北報導〕立法院內政委員會今初審通過「財團法人客家公共傳播基金會設置條例草案」，透過立法，將目前公營的「講客廣播電台」移轉至即將成立的客家公共傳播基金會，初審條文明訂董事長應具備相當之客語能力及自我認同為客家人，董事、監察人由客委會直接提請行政院長遴聘，送立院備查，此外，為避免中國影響，條文也明訂經費來源不包括中國捐贈。

客家基本法第17條明訂，政府應捐助設立財團法人客家公共傳播基金會，辦理全國性之客家公共廣播集電視等傳播事項，客委會隨即推動「財團法人客家公共傳播基金會設置條例草案」，今在立院內政委員會初審通過，送黨團協商。

客委會主委李永得表示，現行「講客廣播電台」為公營電台，為實現媒體公共化，未來媒體之經營將交由客家公共傳播基金會管理，客委會不再持有媒體，而客家電視台則依然由公視基金會辦理，仍為公廣集團一員。

初審條文明訂，客家公共傳播基金會得委託經營無線廣播、電視之機構播送客家廣播與電視之節目及廣告。基金會創立基金為5千萬元，由客委會編列預算捐助，基金會設立時，原屬客委會的廣播電台廣播執照及核配頻率，應移轉給基金會使用，不受廣電法規定限制。

為考量客語五大腔調及多元意見，初審條文明訂，客家公共傳播基金會設董事會，設董事11人至17人，其中員工代表董事至少2人﹔董事互選選出董事長，董事長應具備相當客語能力及自我認同為客家人。設監察人3人，其中1人為常務監察人。

關於董事、監察人人選，初審條文明訂由客委會提請行政院長遴聘，並送立院備查，除董事長為專任有給職外，均為無給職﹔董事、監察人客家人比例各不得少於二分之一，任一性別不得少於三分之一，每屆任期3年，以連任1次為限。

為了避免中國資金捐贈客家公共傳播基金會，影響透過文化層面影響台灣，初審條文也明訂，基金會經費來源來自國內外公私立機構、團體、法人或個人的捐贈，但相關捐贈皆排除大陸地區。