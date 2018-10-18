姚文智妻子現身 淚憶家族白色恐佈受難往事

民進黨台北市長參選人姚文智的二二八暨白色恐怖受難團體後援會成立大會18日舉行，身為白色恐怖受難者家屬，姚文智妻子潘瓊琪出席，在現場一度哽咽。（記者黃耀徵攝）

2018-10-18 17:32

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今天出席「二二八暨白色恐怖受難團體後援會成立大會」，鮮少在媒體曝光的妻子潘瓊琪現身。姚文智致詞時說，妻子正是二二八受難家屬，今天也是以這個身分出席，感念團體主動替他成立後援會，「告訴我太太你沒來，對大家抱歉」。姚文智提及潘瓊琪家族受難事件，台下的潘瓊琪眼泛淚光，情緒一度激動。

姚文智致詞時說，二二八受難家屬聯合起來表達對他支持，主動成立後援會；太太的阿公、二伯是白色恐怖受害者，家族作風低調鮮少對外提及，但自己告訴她若沒到場，對大家很抱歉。

潘瓊琪在台下聆聽時，一度眼泛淚光，相當激動，拿起面紙拭淚，隨後才平復情緒。

姚文智說，外界還有「什麼時代還搞意識型態」、「被意識型態綁架」的聲音，他認為，這些似是而非的論點是倒果為因，此事攸關台灣轉型正義的實現，以及追求民主自由的價值信念，台灣人因為善良、古意，已經拖延許久，但若仍不了了之，每年只會持續糾纏，無法走出新的道路。

姚文智說，處理威權遺緒迫在眉睫，他的心情很著急，我們過去期待的市長柯文哲，一件都不願意做，嘴巴說是二二八家屬受難者，但蔣介石的銅像處置這種小事，他都不做，「姚文智當選，最快時間內都處理掉」。

他說，他不主張拆除中正紀念堂，但應當轉型成如同故宮博物館的園區，以「博物館」的形式呈現；他也批評，柯文哲曾言要討回國民黨不當黨產劍潭青年活動中心，但就任後卻用「專簽」賤租租給救國團，租金甚至低於國民黨前市長郝龍斌。

姚文智說，柯文哲是「技冠倫群」的liar（騙子），取代也擅於說謊的國民黨主席吳敦義，他還戲謔稱「要吳敦義練習一下怎麼哭」；此時台下民眾附和，有人高喊「叫柯文哲唱歌仔戲」！

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