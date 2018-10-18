2嘉市長女選將控涂醒哲偷渡蘭潭建置太陽能案 涂：無中生有

嘉義給水廠「公園淨水場」今年5月完成建置太陽能板。（記者丁偉杰翻攝）

2018-10-18 21:16

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕年底嘉義市長選戰戰火再起！台水公司第五區管理處今年5月在嘉義給水廠「公園淨水場」完成建置太陽能板，國民黨市長參選人黃敏惠、無黨市長參選人蕭淑麗2位女將，今天不約而同質疑是民進黨現任市長涂醒哲讓水公司暗渡陳倉要在「蘭潭水庫」建置太陽能板的前奏曲？涂回擊稱，他不支持蘭潭建太陽能板影響景觀，對於黃、蕭兩陣營的操作手法，批評是「無中生有、張冠李戴」。

水公司五區管理處操作課長蕭博元說，公園淨水場清水池上方的太陽能板設置型式為屋頂型，淨水池為密閉水池，為鋼筋混凝構造物，太陽能板係架設於水池上方，並無與水體接觸，因此無污染水體問題，本案與蘭潭水域型太陽能案完全無關，蘭潭是否建置太陽能板，仍由台電及台水公司研議中，目前尚未定案。

黃敏惠今天上午開記者會談「營造蘭潭為嘉義的東方之珠」時，開出第一槍，指公園淨水場清水池上方太陽能板已裝置好了，質疑涂醒哲讓水公司暗渡陳倉將太陽能板裝進清水池，批涂行政傲慢，無視民意，罔顧市民飲水安全，「這是一個地方父母官的作為嗎？」、「如果現在不阻止，蘭潭水庫太陽能板案被偷渡成功的話，那該怎麼辦？」

黃敏惠重申堅決反對蘭潭裝設太陽能板，與會的市議員鄭光宏認為，在淨水場裝太陽能板，為了數百戶用電，犧牲27萬市民民生用水，值得嗎？要求淨水場太陽能板在1個月內拆除。

無黨籍市長參選人蕭淑麗中午接受媒體詢問此事時再補一槍。蕭說，她曾於7月16日針對蘭潭擬建置太陽能板召開記者會，表達強烈抗議與反對，本案因此暫緩執行，無奈涂一意孤行，竟瞞天過海同意水公司以「免雜項執照」申請在淨水場裝置太陽能板，無視市民飲用水安全，做法非常可惡。

涂醒哲則回擊指出，他並不支持蘭潭建太陽能板影響景觀，對於黃、蕭兩陣營的操作手法，批評是「無中生有、張冠李戴」。