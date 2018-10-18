陳建仁：台灣和太平洋島國夥伴合作 共創繁榮未來

2018-10-18 18:06

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統陳建仁今日下午接見2018「第六屆太平洋島國青年領袖培訓計畫」學員，感謝夏威夷東西中心努力籌辦本項計畫，希望學員能善用所學，為他們的國家創造和平繁榮的未來；並期盼傳承太平洋友邦領袖相互扶持的傳統，在國際舞臺為台灣發聲。

陳建仁表示，今年「太平洋島國青年領袖培訓計畫」有來自12國22名學員，成員非常的多元。透過這項計畫，希望各位未來領袖能與其他學員建立聯繫，並在多元中找到共通性。

陳建仁指出，發展共通性的方法之一，是透過合作，共同面對氣候變遷、永續發展、環境保護及潔淨能源等當今最為迫切的挑戰，我們就是要培養傑出的領袖，以因應這些挑戰。唯有未來的領袖，才能為島國尋求更自給自足的未來，同時充分參與國際社會；唯有未來的領袖，才能在本土價值和現代社會的需求之間取得平衡。因此，台灣與美國智庫夏威夷東西中心共同資助這項培訓計畫，即是透過在座各位領袖投資未來。

陳建仁提及，台灣也透過資助太平洋島國論壇合作計畫、設立獎學金，以及推動區域組織發展計畫，投資學員的未來。上個月，在諾魯舉行的太平洋島國論壇中，我國外交部吳釗燮部長宣布台灣捐贈200萬美元成立「台灣/中華民國－太平洋島國論壇國家特別醫療基金」，以增進區域人民的健康與福祉。這是台灣積極支持太平洋夥伴的另一種方式。

陳建仁進一步說，但這並非是單向的，因為我們的太平洋島國夥伴也推動支持台灣參與「世界衛生大會」、「國際民航組織」及「聯合國氣候變化綱要公約」。我們非常感激太平洋友邦領袖們最近在聯合國大會中為台灣發聲，非常感謝他們的支持。

陳建仁表示，希望各位未來領袖，能傳承相互扶持的傳統，我們才能在國際舞台上獲得我們應有的地位。他也藉此機會分享去年接見「太平洋島國青年領袖培訓計畫」學員時所經歷的事。他說，去年來自索羅門群島的學員代表Cathy Hite女士提到，太平洋島國都是小國，在世界地圖上只以小黑點表示，有時甚至消失，但是台灣政府卻仍積極與這些國家打交道、交朋友。她的一番話讓他深受感動，於是向蔡總統報告，並在他的臉書上分享她的話。

去年11月，蔡總統出訪索羅門群島時，也在國會演說中引用了Hite女士的話。副總統認為，Hite女士的話正反映了我們透過「太平洋島國青年領袖培訓計畫」所培養出的相互理解、尊重與感恩的心。