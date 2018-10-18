無人遙控靶機「新機變舊機」 監院糾正國防部

監委仉桂美、王美玉、江綺雯調查發現，海軍斥資4.95億元，現貨採購10架海用次音速無人遙控靶機（SSAT），卻購入美海軍研發中、迄未量產實驗型靶機，致原廠推遲飛行測試1年多，發生履約爭訟，去年1月雙方和解，新機變舊機，5年壽期幾已用盡，未達成建案目標，今天糾正國防部。（資料照）

2018-10-18 17:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委仉桂美、王美玉、江綺雯調查發現，海軍斥資4.95億元，現貨採購10架海用次音速無人遙控靶機（SSAT），卻購入美海軍研發中、迄未量產實驗型靶機，致原廠推遲飛行測試1年多，發生履約爭訟，去年1月雙方和解，新機變舊機，5年壽期幾已用盡，未達成建案目標，今天糾正國防部。

糾正文指出，海軍為演訓需要，採購SSAT，最大速度需求540節為其主要規格，作戰需求文件、系統分析報告及投資綱要計畫均有明文，但海軍教準部靶工隊竟配合廠商資料逕自提高速率需求規格至570節，且於未完成修正投綱計畫前即辦理採購，顯有違失。

監委說，海軍司令部以「現貨」購入靶機BQM-177i（BQM-167Xi改良型），為研發中產品，致101年12月17日目視驗收合格後，得標商（頻波公司）以原廠技術人員在他國執行飛測、靶機尚需研改等理由推遲飛行測試，迄103年5月11日始完成飛行測試，衍生逾期307日計罰9900萬元等履約爭議。

監委指出，美海軍為發展SSAT，於2011年1月將「工程發展階段」（EMD）訂單交給CEi公司，迄106年6月始同意小批量生產（LRIP），按頻波公司並將CEi公司獲得EMD訂單誇大為「CEi公司所設計生產之SSAT靶機於2011年1月通過美國海軍飛測及評選為新一代海用型次音速靶機」，海軍未能確實查證，致購入美海軍研發中靶機，承商以各種理由推遲飛行測試。

糾正文說，SSAT自103年驗結迄今，僅實施6架次艦隊追瞄訓練，且靶機飛行動作均屬「高高度」，迄未模擬反艦飛彈掠海飛行特性，支援年度重大演訓需求。

此外，調查報告指出，海軍司令部未依規定循建案及採購作業程序，籌購具備GPS導控功能新型靶機（BQM-74F），反便宜行事，逕自運用光一計畫（成功級艦）軍購案（LEJ）餘款，於95至98年間購入美軍封存10餘年之舊型靶機（BQM-74C）16架（單價約新台幣1754萬元），致所購靶機因加力器已逾全壽期（10年）而發射失效，或因原廠停產無法籌獲料配件而無法回收或修護後再予運用，併請海軍司令部確實檢討改進。