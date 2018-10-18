李承龍不符參選北市議員資格 台南市府：尊重中選會決定

2018-10-18 17:33

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於斬首八田與一銅像的統促黨成員李承龍，不符台北市議員參選資格，台南市府表示，李承龍是因為不符合選罷法中候選人的消極資格規定，尚有判刑定讞未執行，因此尊重中選會依法所做的決定。

中央選舉委員會今（18）日公告直轄市議員、縣（市）議員的候選人資格，其中犯下砍掉八田與一銅像的統促黨台北市議員參選人李承龍，依法不得登記為候選人。

台南市府表示，李承龍是因毀棄損壞案，經台灣台南地方法院判處有期徒刑5月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，台灣高等法院台南分院上訴駁回，案於107年6月7日確定，且於107年8月31日登記期間截止前執行未畢，中選會依「公職人員選舉罷免法」第26條第4款前段消極資格規定，核定不得登記為候選人。

據了解，李承龍與同夥涉嫌於去（2017）年4月15日凌晨2點多，鋸斷台南烏山頭水庫八田與一銅像頭部並拍照PO網，嘉南水利會員工隔日上午5點多發現銅像頭部不翼而飛，立刻報警處理，可是被砍掉的銅像頭部迄今下落未明。

幸好奇美博物館早年曾翻製八田與一的胸像，伸援拿出庫藏的八田與一胸像，推薦雕塑高手的藝術家王昭旺，用胸像頭部接上被斷首的銅像，於去年4月26日修復完成，並在5月7日每年例行紀念祭典（5月8日）的前一天，舉辦修護揭幕儀式，不僅非常有效率，而且也未留下任何傷害的痕跡。