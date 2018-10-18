史迪威如接美亞太助卿 學者：川普中國政策將更落實

2018-10-18 17:25

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國華府今公佈，美國總統川普提名美國空軍退役准將史迪威（David Stilwell）為國務院亞太助卿，由於該職位過去多由政界人士擔綱，也使史迪威的軍界背景備受矚目。台灣智庫諮詢委員董立文受訪時分析，川普認為軍人具高服從性、屬強硬派特色，因此該提名案符合川普起用「軍人從政」的用人原則，他研判，史迪威將更能忠實履行川普的亞太、中國政策。

史迪威具備豐富的軍旅歷練，2015年以空軍准將官階退役，熟稔亞太事務。對此人事提名案，董立文認為，川普上任後，啟用大量軍人從政，由於軍人的天職為保家衛國，具備絕對服從、強硬派的特色，川普喜於任命具備如此特質的人執行政策。

董立文也表示，川普的涉事策略有一特色，就是「下屬都須扮黑臉，只有我（川普）可以扮白臉」，包括現任國務卿龐培歐、國家安全顧問波頓、外交顧問納瓦諾等人都很強硬，因此，當美國前國務卿提勒森在北韓問題「扮白臉」時，立刻遭撤換，川普日前接受媒體訪問時，也批美國國防部長馬提斯「像民主黨人」，顯示其對馬提斯曾在涉外事務「扮白臉」有所微詞。

由於美國副總統彭斯日前公開談話，曾強烈批評中國，美國國防部本月五日公布的報告，也指控中國對美國國安具戰略性與關鍵的材料、技術供應，構成重大且持續升高的風險。董立文認為，從上述二跡象，已可預期美國現階段對中國的政策方向，如史迪威順利就任，預料將更能落實川普的亞太、中國政策。